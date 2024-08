Heidi Klum, è suo il bikini di agosto: pazzesca come sempre

Heidi Klum manda i fan in visibilio indossando un costume animalier degno di nota, che sancisce la stampa leopardata come la più hot di stagione

Heidi Klum pare attualmente essere molto impegnata nel godersi appieno la sua estate all’insegna dell’amore, accanto alla sua dolce metà – Tom Kaulitz, noto chitarrista dei Tokio Hotel – ma evidentemente non abbastanza per postare tutta una serie di scatti da capogiro sul suo profilo Instagram. L’ex angelo di Victoria’s Secret è infatti particolarmente intenta nel documentare diligentemente ogni momento topico della sua romantica vacanza, bikini pazzeschi compresi. L’ultimo? Il due pezzi animalier più chiacchierato del momento.

Heidi Klum nel suo bikini animalier incanta i fan

Appena qualche attimo prima di raggiungere il marito in spiaggia la supermodella tedesca (la quale ha recentemente spento le candeline in occasione del suo 51esimo compleanno) si è concessa un breve momento autocelebrativo, dando sfoggio della sua del tutto invidiabile silhouette che ha lasciato i followers a bocca aperta. Il motivo di tanto scalpore? Un ridottissimo bikini con motivo leopardato, contrassegnato da lacci e cut-out in ogni dove. E, quando diciamo “in ogni dove”, lo intendiamo sul serio.

È così che Heidi Klum ha prontamente affibbiato un significato completamente inedito all’idea di vedo-non vedo: il reggiseno presentava sottilissimi lacci incrociati ad attraversarle petto e costole, mentre lo slip sgambato e dal taglio a “V” le sfiorava la linea dei fianchi diramandosi in tre diverse stringhe.

Forse quel che si direbbe lasciare poco spazio all’immaginazione, ma decisamente molto al fashion. Sì, perché lo splendido bikini animalier in oggetto si sposa benissimo al panorama moda mare attuale, nel quale vediamo nuovamente alla ribalta tale audace tipologia di stampa.

Audacia che sicuramente premia la bellezza senza tempo della modella, che pare non aver affatto perso l’esuberanza giovanile che l’ha sempre contraddistinta. La stessa che, con ogni probabilità, ha contribuito a far scattare la scintilla tra lei ed il chitarrista trentaquattrenne: la coppia, più felice ed innamorata che mai, ha festeggiato il proprio quinto anniversario di matrimonio durante lo scorso fine settimana.

La serie di romantici scatti vista mare presenti sui rispettivi social non può che mettere in luce la loro innegabile alchimia, che riesce sempre a strappare un sorriso intenerito a chi li guarda.

Il bikini animalier è il preferito delle celebrities, parola di Heidi Klum

In ogni caso, se la mossa di Heidi Klum le fa guadagnare il primo posto nella nostra classifica inerente ai costumi vip di Agosto, è vero anche che questo non può che darci la conferma ufficiale di come il bikini animalier sia il favorito delle star, questa estate.

Anche la più piccola delle sorelle Rodriguez, qualche giorno fa, ha optato per un due pezzi leopardato degno di nota: in foto vediamo infatti Cecilia Rodriguez indossare la fantasia in questione su di un modello a balconcino con brasiliana nei toni dell’arancio, del nero e del bianco.

Il trend più caldo di stagione è stato abbracciato, poi, inaspettatamente anche da Barbara D’Urso: l’ex conduttrice di canale cinque ha sorpreso tutti ballando in riva al mare al tramonto con addosso un costume animalier a vita alta, abbinato ad una camicia bianca, lasciata aperta per mostrarlo.