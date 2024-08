I 10 costumi vip più belli dell’estate 2024, da Cristina Marino a Paola Turani

Agosto: l’estate è nel pieno del suo fascino, e l’unica maniera per affrontare incolumi le bollenti temperature di questi giorni è concedersi delle riposanti - ed assolutamente meritate - giornate di mare. Questo, infatti, è proprio quello che stanno saggiamente facendo le vip e c’è da dirlo: sul bagnasciuga è una autentica guerra a colpi di bikini. Chi vincerà? È decisamente troppo presto per dirlo, ma ciò che si può fare è passare in rassegna i migliori look per avere un più chiaro quadro della situazione. Pronte?