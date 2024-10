Heidi Klum anticipa Halloween con un look total orange

In attesa di scoprire quale sarà il suo costume di Halloween, Heidi Klum ha omaggiato la sua festa preferita con un look total orange

Fonte: IPA Heidi Klum

Oltre che per le misure perfette e la falcata in passerella, Heidi Klum è conosciuta per la sua grande passione per i travestimenti. Soprannominata “la Regina di Halloween“, la top model tedesca ha sfoggiato nel corso degli anni costumi e look sorprendenti, e anche stavolta promette di non essere da meno. Prima di svelare la maschera scelta per la sua festa annuale, Heidi ha tuttavia omaggiato la sua ricorrenza preferita con un look total orange perfetto per l’occasione.

Il look total orange di Heidi Klum

Regina di trasformismo ed originalità, Heidi Klum è pronta a stupire i suoi fan con costumi sempre più originali nel giorno di Halloween. In attesa del 31 ottobre, tuttavia, la top model tedesca quest’anno ha voluto anticipare la festa con un outfit tematico: per le strade di New York, infatti, l’indossatrice ha sfilato con uno splendido completo total orange.

Fonte: IPA

L’ensemble scelto da Heidi era composto da un cappotto arancione con maxi maniche a sbuffo e pantaloni in tinta. Al di sotto del soprabito, la Klum ha sfoggiato un maglioncino nero a collo alto, per proteggersi dal freddo autunno newyorchese, e scarpe slingback color arancio firmate The Attico. Un outfit estremamente vivace e colorato, che rende omaggio alla personalità esuberante dell’indossatrice, valorizzandone anche incarnato e lineamenti.

Fonte: IPA

All’insegna del messy è l’hairstyle della star, che lascia la bionda chioma mossa con riga centrale, mentre per il make-up trionfano colori scuri e lipgloss nude. Impossibile muovere una critica ad Heidi, che sicuramente nella notte di Halloween regalerà ai suoi fan un look decisamente meno sobrio.

Heidi Klum, la regina di Halloween

Da diversi anni Heidi Klum è una delle regine incontrastate di Halloween. La sua festa del 31 ottobre è tra le più popolari tra le star, e lei, da brava padrona di casa, non ha mai deluso in quanto a maschere e travestimenti: sensuale Jessica Rabbit, ironica Fiona o coloratissima farfalla, la top model ha saputo cambiare pelle e stile con grande facilità, adottando di volta in volta look sempre più sorprendenti.

Tra i costumi più riusciti c’è quello del 2022, occasione in cui la bellissima Heidi si trasformò in un verme: “Adoro fare cose inaspettate, quindi ho cercato di pensare a un costume che fosse quanto più assurdo possibile, ma che, al tempo stesso, avesse qualcosa di familiare. Trattandosi di Halloween, era necessario che il travestimento avesse una componente inquietante, anche un po’ disgustosa, repellente” spiegò.

Ad aiutarla a completare le sue trasformazioni, ci sono sempre i suoi fedeli collaboratori Mike Marino e la sua squadra di Prosthetic Renaissance: “Non importa quanto siano folli le mie idee, Mike riesce sempre a trasformarle in realtà. Quando ho voluto essere Jessica Rabbit, lui mi ha detto: ‘Nessun problema’. E quando gli ho chiesto di trasformarmi nel lupo mannaro del video di Thriller, lui di nuovo ha risposto: ‘Nessun problema’. Clonarmi cinque volte? ‘Nessun problema”.

Ma da dove nasce la sua passione per Halloween? “La adoro perché le persone possono indossare costumi grazie ai quali si liberano di alcune delle insicurezze che le affliggono nella vita quotidiana”.