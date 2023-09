Lutto per Rihanna, muore a soli 28 anni la cugina Tanella

Fonte: IPA Rihanna, 10 look premaman glamour e audaci

Gioie e dolori per la cantante Rihanna. La popstar, da poco diventata mamma per la seconda volta, si trova a fare i conti con una brutta notizia dopo la gioia più grande: la morte della cugina Tanella Alleyne, appena 28enne. Una scomparsa improvvisa e senza cause conclamate, che assume contorni ancora peggiori perché il fratello della ragazza, Tavon, aveva appena 21 anni quando perse la vita in una sparatoria.

Tanella Alleyne, chi era la cugina di Rihanna

Aveva 28 anni e una vita ancora molto lunga davanti a sé: Tanella Alleyne era una ragazza solare che amava la moda, e che adorava sperimentare con look ed acconciature sempre nuove, come molte sue coetanee . La cugina della popstar Rihanna è scomparsa all’improvviso lo scorso 3 Agosto, e in molti non riescono ancora a capacitarsi di una perdita arrivata come un fulmine a ciel sereno in una famiglia già scossa da lutti e tragedie passate. Le cause della morte non sono state rivelate, ma la mamma di Tanella ha fatto sapere che i medici avevano intravisto una ‘massa nera’ durante una TAC fatta poco tempo prima.

I funerali della giovane si sono svolti a Barbados, nella St George Parish Church, e per l’occasione a fare da sottofondo c’era proprio una canzone di Rihanna: ‘Lift me up’. “Tanella ha vissuto una vita piena di gratitudine, con un forte carattere e una buona dose di fiducia in se stessa” ha spiegato la madre adottiva di Tanella, chiamata a pronunciare l’orazione funebre. Parenti ed amici della ragazza l’hanno salutata di bianco vestiti per accompagnare la sua anima, come vuole la tradizione del posto.

Il rapporto con Rihanna

Sui social Tanella era molto attiva, e oltre a raccontare le sue giornate tra shopping e drink con gli amici, cercava di sensibilizzare i suoi follower su tematiche importanti, come l’AIDS. Con sua cugina Rihanna aveva un rapporto molto speciale: proprio a lei aveva dedicato un post di compleanno raccogliendo i momenti più belli vissuti insieme sin dall’infanzia, e la definiva “spalla su cui piangere, mentore e sorella”.

“Ricordo ancora i giorni in cui impiegavamo un’eternità per lisciarmi i capelli prima di andare a scuola o mi facevi credere di avere il super potere per poter aprire un’auto solo guardandola” scriveva Tanella raccontando gli anni felici trascorsi con Rihanna prima che lei diventasse famosa. Un legame profondo tra le due ragazze, che non hanno mai smesso di volersi bene e sostenersi a vicenda: ” Ti amo tantissimo e spero di poterti un giorno ripagare per tutto quello che hai fatto per me e perché le parole non saranno mai abbastanza” spiegava ancora la cugina della popstar.

Una famiglia segnata dalle tragedie

La morte di Tanella è arrivata a colpire una famiglia già segnata da numerose tragedie. Sei anni fa, quando aveva solo 21 anni, il fratello della ragazza, Tavon, perdeva la vita in una sparatoria a Natale, segnando profondamente Rihanna, che sui social si espose per chiedere di fermare le violenze nelle strade di Barbados. La madre della ragazza, invece, si era spenta a soli 27 anni a causa di complicazioni legate all’HIV.

Perdite dolorose con cui Rihanna, ancora molto legata alla sua famiglia d’origine, è stata chiamata a fare i conti nel corso degli anni e che si spera, almeno in parte, possano essere colmate dall’amore del marito ASAP Rocky e dei due figli avuti con lui.