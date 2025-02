Katy Perry fa la storia, sarà la prima popstar nello Spazio (con un equipaggio tutto al femminile)

Fonte: Getty Images Katy Perry

Quando pensi di averle viste proprio tutte, ecco che arriva la notizia che rimette tutto in discussione. Con grande sorpresa (specialmente la sua), Katy Perry sarà la prima popstar a essere lanciata nello Spazio, insieme a un equipaggio volutamente tutto al femminile. Dal palco alla capsula New Shepard è un attimo, ed è tutto merito di Jeff Bezos, proprietario di Blue Origin e, di fatto, finanziatore della missione.

L’annuncio di Jeff Bezos

Si tratta dell’undicesima missione (umana) della capsula New Shepard, come annunciato da Jeff Bezos che, oltre a essere il ricchissimo proprietario di Amazon, è anche il creatore della società Blue Origin. Questa finanzia la costruzione di razzi spaziali, ma soprattutto organizza viaggi ultra-terrestri. Ovviamente per chi se li può permettere.

In un comunicato diffuso giovedì 27 febbraio, ecco un evento che fa la storia e non solo per la presenza di Katy Perry nell’equipaggio: si tratta, infatti, del primo volo spaziale tutto al femminile dal 1963, quando la cosmonauta Valentina Tereškova partì in solitaria superando la linea di Kármán, ovvero confine dello spazio riconosciuto a livello internazionale.

“Blue Origin (…) è onorata di guidare un team di esploratrici in una missione che metterà alla prova le loro prospettive sulla Terra, le stimolerà a condividere le proprie storie e creerà un impatto duraturo che ispirerà le generazioni a venire”, si legge.

La reazione di Katy Perry

“Se mi avessi detto che avrei fatto parte del primo equipaggio tutto al femminile nello spazio, ti avrei creduto”, ha scritto una entusiasta Katy Perry nel post condiviso su Instagram con i suoi follower. Essere la prima popstar a partire in missione nello Spazio non è qualcosa che capita tutti i giorni, ma al contempo lei non ha mai smesso di sognare in grande.

“Nulla andava oltre la mia immaginazione da bambino – ha continuato nel suo post -. Anche se non siamo cresciuti con molto, non ho mai smesso di guardare il mondo con speranza e MERAVIGLIA! Lavoro duramente per vivere la mia vita ancora in quel modo, e sono motivata più che mai a essere un esempio per mia figlia [Daisy, nata dall’amore con Orlando Bloom, ndr]sul fatto che le donne dovrebbero occupare spazio (gioco di parole voluto). Ecco perché questa opportunità è così incredibile, così posso mostrare a tutti i più giovani e vulnerabili tra di noi di raggiungere le stelle, letteralmente e figurativamente. Sono onorata di essere tra questo gruppo variegato di sorelle celesti”.

Oltre a essere una delle artiste col più alto numero di vendite di tutti i tempi, Katy Perry attiva a sostegno di molte cause filantropiche, tra cui quella di Goodwill Ambassador dell’UNICEF per i diritti dei bambini alla salute, all’istruzione, all’uguaglianza e alla protezione. La Perry ha anche creato la Firework Foundation, dedicata ancora ai bambini svantaggiati per fornire loro gli strumenti per accedere al mondo delle arti.

Chi sono le altre donne nell’equipaggio

Ma chi sono queste “sorelle celesti”? Prima di tutto c’è Aisha Bowe, ex scienziata missilistica della NASA, attualmente CEO della società di ingegneria STEMBoard e fondatore di Lingo, iniziativa volta a fornire istruzione e attrezzature tecnologiche agli studenti.

Fa il paio Amanda Nguyen, la prima astronauta donna vietnamita e del sud-est asiatico, ricercatrice in bioastronautica laureata ad Harvard. Ha fatto ricerca al MIT e per la NASA, ha partecipato all’ultima missione dello shutte STS-135 e, come se non bastasse, ha anche ricevuto una candidatura al Premio Nobel per la pace per il suo impegno a favore delle sopravvissute alla violenza sessuale. Per la stessa ragione è stata insignita del Premio Donna dell’Anno dal TIME.

Oltre alle due prestigiose scienziate, parte per la missione anche una giornalista. Si tratta di Gayle King, co-conduttrice di CBS Mornings e di altri programmi tra TV e radio. La sua è una carriera che dura da decenni, che l’ha resa una delle intervistatrici più apprezzate e premiate della sua generazione. Si prepara alla missione anche Kerianne Flynn, produttrice cinematografica e sostenitrice delle donne a Hollywood, dedita al lavoro nelle no-profit The Allen-Stevenson School, The High Line e Hudson River Park.

Ultima nell’elenco (e non del tutto inaspettata) la presenza di Lauren Sanchez, compagna di Jeff Bezos nonché giornalista e autrice di best seller. La Sanchez è anche pilota di elicottero, contestualmente ha fondato la Black Ops Aviation – società di aviazione per il cinema tutta al femminile – e, infine, lavora come vicepresidente del Bezos Earth Fund.