Harry e Meghan Markle, quello che pensa davvero di loro Sharon Stone

Fonte: IPA Harry e Meghan

Il Principe Harry e Meghan Markle continuano ad essere due delle figure più chiacchierate al mondo, dalla loro uscita di scena reale ai loro programmi Netflix fino alla loro continua presenza sui media. Tante volte la coppia è stata al centro di critiche e malelingue ma c’è anche chi li ha sempre supportati. Come Sharon Stone, vicina di casa dei Duchi di Sussex, che ha apertamente elogiato il figlio di Re Carlo e sua moglie, svelando dettagli inediti della loro vita a Los Angeles.

Sharon Stone parla di Harry e Meghan

Sharon Stone ha parlato con grande entusiasmo di Harry e Meghan. Soprattutto dopo che la coppia si è impegnata parecchio per offrire aiuto e soccorso a tutte le persone colpite dai devastanti incendi di Los Angeles. “Sai, la cosa grandiosa di loro è che non sono venuti qui per vivere della nostra comunità, sono venuti qui per farne parte”, ha detto la star di Basic Instict in un’intervista quando le è stato chiesto dei suoi vicini reali.

“La mia amica ha detto che era seduta in macchina e loro hanno attraversato la strada in bicicletta e le hanno fatto segno mentre era ferma al semaforo rosso. Sono parte della nostra comunità, sono diventati una parte generosa, premurosa e partecipativa della nostra comunità. Non sono qui per dire ‘Vorresti baciarmi il sedere?'”, ha aggiunto.

Secondo l’attrice, dunque, Harry e Meghan Markle sono diventati una parte integrante e premurosa della comunità. Traguardo che sono riusciti a raggiungere con grande umiltà e determinazione, senza darsi troppe arie come potrebbe pensare qualcuno. E le parole di Sharon Stone sono state confermate da una fonte consultata dal magazine Hello!: “Supportano le cause dei loro amici e ci tengono a impegnarsi”.

Fonte: Ansa

Harry e Meghan portano aiuti agli sfollati degli incendi di Los Angeles

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno recentemente dimostrato il loro impegno nella comunità prestando soccorso dopo i devastanti incendi di Los Angeles. Harry e Meghan hanno fatto delle donazioni tramite la loro fondazione Archewell e hanno aperto la loro casa di Montecito agli sfollati.

La coppia ha donato vestiti, articoli per bambini e altri beni di prima necessità alle persone colpite dagli incendi e ha avuto contatti diretti con lo chef José Andrés e la sua World Central Kitchen, che fornisce pasti alle comunità colpite da calamità naturali per aiutare dove necessario. Inoltre i due stanno lavorando attivamente con il loro team per individuare modalità di supporto alle comunità maggiormente colpite, tra cui il volontariato e il recupero della salute mentale.

Una delle organizzazioni supportate da Harry e Meghan è l’Altadena Girls Fire Recovery Fund: l’ex attrice ha trascorso una giornata con il gruppo, ed è arrivata portando vestiti e nuovi prodotti di bellezza, insieme al pranzo per gli altri volontari. La Markle ha anche visitato le famiglie colpite, parlando direttamente con loro e aiutando le ragazze con la spesa.

In più ha deciso di posticipare il lancio del suo nuovo docu-reality su Netflix, ‘With Love, Meghan’, che sarebbe dovuto uscire il 15 gennaio. La data della messa in onda della serie composta da otto episodi è stata ora posticipata al 4 marzo.