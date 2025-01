Re Carlo preoccupato per il Principe Harry: i Sussex preparano un piano anti crisi e abbracciano la popolazione in difficoltà

Fonte: IPA Re Carlo

In questo momento difficoltoso per la California, Re Carlo ha inviato un messaggio a Meghan Markle in merito all’uscita del suo nuovo show, With Love, Meghan. La Famiglia Reale ha scelto di tendere un ramoscello d’ulivo ai Sussex, che al momento sono scesi in prima linea per fornire sostegni e aiuti alla popolazione di Los Angeles. E intanto, con il loro team di sicurezza, hanno strutturato un piano di crisi in caso di evacuazione.

Re Carlo preoccupato per Harry e Meghan

Il primo gennaio, Meghan Markle è tornata ufficialmente su Instagram: ha anche annunciato il suo nuovo show. Ma sono giorni difficili per la popolazione della California: gli incendi che hanno colpito Los Angeles ci hanno restituito il ritratto della Città degli Angeli piegata dalle fiamme, con migliaia di persone che hanno perso la propria casa. I Sussex si sono spesi immediatamente per sostenere la popolazione, condividendo informazioni utili e invitando le persone a donare in beneficenza.

Stando al Daily Mail, in questi giorni la Famiglia Reale e soprattutto Re Carlo hanno inviato un messaggio di sostegno a Meghan, che si stava preparando a lanciare il nuovo programma di cucina su Netflix. A riportarlo è Richard Eden a Palace Confidential. “La Famiglia Reale augura il meglio a Meghan e spera che sia un successo”, ha rivelato. Ma, almeno per il momento, il pensiero dei Sussex è rivolto a quanto sta accadendo in California in questi giorni difficili. Dopo aver aperto le porte della loro villa di Montecito agli amici e cari che sono stati costretti a fuggire dagli incendi a Los Angeles, Meghan e il Principe Harry hanno chiesto al proprio team di sicurezza di strutturare un piano in caso di evacuazione.

Nei giorni scorsi, ci sono state numerose speculazioni sulla crescente preoccupazione di Re Carlo nei confronti della situazione a Los Angeles. Fonti non ufficiali hanno raccontato sui social media dell’ansia del Re. “Per il Re, questa è una situazione assolutamente devastante. Anche se non è stato contento del conflitto continuo tra il Principe Harry e il resto della Famiglia Reale, certamente non vuole vedere il suo caro ragazzo in pericolo“.

Il piano di Harry e Meghan e la scelta sui figli

La zona di Montecito non è stata colpita dagli incendi, ma Harry e Meghan, stando a quanto riporta il Mirror, sono entrati in “modalità crisi”: il piano di evacuazione è stato messo a punto dal loro team. In particolare, hanno già preparato degli oggetti essenziali da portare per Archie e Lilibet in caso di fuga improvvisa. “Non è ancora il caos qui, ma l’incendio si sta muovendo velocemente e non vogliamo correre rischi”, ha riferito un vicino.

Il figlio di Re Carlo e la moglie hanno anche visitato un centro di soccorso a Pasadena, il Pasadena Convention Center. Alcuni video trasmessi dai media locali hanno mostrato i Sussex incontrare e abbracciare gli sfollati. “Sono persone fantastiche, con una grande personalità e un grande cuore, e sono venuti qui per incontrare i primi soccorritori e le persone colpite“, il commento di Gordon a Fox 11.