Meghan e Harry aprono le porte della villa di Montecito agli amici sfollati di Los Angeles

Meghan Markle e il Principe Harry hanno accolto in casa amici e persone care in fuga da Los Angeles, a causa degli incendi devastanti

Fonte: Ansa Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e il Principe Harry hanno aperto le porte della loro villa a Montecito ad amici e persone care che sono state costrette ad abbandonare la propria casa a Los Angeles, a seguito degli incendi che stanno devastando la Città degli Angeli. Tanti i vip e le persone che hanno perso la propria abitazione e i cari ricordi: il gesto del Duca e della Duchessa del Sussex.

Meghan Markle e il Principe Harry accolgono gli amici sfollati di Los Angeles

Molte zone di Los Angeles sono in fiamme a causa delle condizioni meteo avverse e dei nuovi focolai delle ultime ore: Meghan Markle e il Principe Harry hanno deciso di aprire pertanto le porte della propria villa a Montecito agli amici sfollati e stanno supportando la comunità della California. Migliaia le persone che sono state costrette a evacuare dopo gli incendi di Palisades: a confermare il gesto del Duca e della Duchessa del Sussex è People.

La Markle stessa è originaria di Los Angeles: la zona di Montecito, situata nella Contea di Santa Barbara, non è stata evacuata. Ecco perché ha scelto di ospitare i suoi amici e le persone più care (molti Vip hanno perso la casa), ma non solo. Con Harry, stanno lavorando attivamente con la Fondazione Archewell per trovare un modo concreto per supportare la comunità durante questa crisi mai vista: tutte le donazioni effettuate mediante la Fondazione sono state destinate alle iniziative di soccorso.

L’appello di Harry e Meghan

I Sussex stanno collaborando anche con José Andrés con l’obiettivo di fornire ulteriori aiuti alla popolazione: hanno donato vestiti e articoli per bambini e hanno condiviso una dichiarazione sul loro sito web per dare dei consigli sull’evacuazione, invitando anche a donare i propri beni alle famiglie che sono rimaste senza nulla e che hanno visto la propria casa, il proprio porto sicuro, in fiamme, raso al suolo dalla furia distruttiva del fuoco.

“Se un amico, una persona cara o un animale domestico deve evacuare e sei in grado di offrire loro un rifugio sicuro nella tua casa, fallo. E assicurati di contattare eventuali vicini disabili o anziani per vedere se hanno bisogno di aiuto per l’evacuazione”, hanno scritto sul loro sito, condividendo le principali risorse cui rivolgersi per chiedere maggiore sostegno. “Alcune famiglie e persone sono rimaste senza niente. Si prega di considerare la possibilità di donare vestiti, giocattoli per bambini e altri beni essenziali”, un appello rivolto a tutti coloro che possono sostenere gli abitanti di Los Angeles nell’ora più buia. Naturalmente, anche Harry e Meghan sono pronti a evacuare in caso di emergenza.

Le parole di Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, la Duchessa di York, ha rilasciato una dichiarazione sulla devastazione causata dagli incendi a Los Angeles: “Mi si spezza il cuore mentre vedo i devastanti incendi boschivi che Los Angeles sta attualmente affrontando. I miei pensieri sono con tutte le persone colpite e il mio sostegno va a tutti coloro che lavorano nei servizi di emergenza e che stanno lavorando instancabilmente per aiutare”. Il Governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo Stato di Emergenza.