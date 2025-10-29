Meghan Markle e Harry, serata romantica alla partita. Ma scatenano la furia dei tifosi

Meghan Markle e il Principe Harry hanno trascorso una serata romantica alla partita, ma non sono stati risparmiati dalle solite polemiche

IPA Harry e Meghan

Serata romantica per Meghan Markle e il Principe Harry alla partita dei Dodgers, ma come ogni uscita pubblica dei Sussex arriva la scia della solita polemica. Sì, perché, stando ai beninformati, avrebbero ricevuto un trattamento regale, mettendo in ombra alcune delle leggende presenti, tra cui Magic Johnson e Sandy Koufax. Ma procediamo per punti.

Meghan Markle e il Principe Harry, la serata romantica alla partita dei Dodgers

Avvistati: il Duca e la Duchessa di Sussex alla partita tra i Toronto Blue Jays e i Los Angeles Dodgers al Dodgers Stadium. Meghan Markle e il Principe Harry hanno vissuto una serata super romantica, in tenuta casual (con cappellini blu abbinati), intenti a tifare per la squadra di casa, ovvero i Dodgers. Hanno seguito la partita con grande attenzione, lasciandosi trascinare dal tifo: Meghan è apparsa rilassata e felice tra applausi e… le immancabili polemiche. Anche se Harry in alcuni momenti è decisamente apparso molto cupo.

IPA

L’apparizione della coppia in pubblico è come sempre “rara”: negli ultimi mesi hanno spesso presenziato agli eventi e impegni in modo separato, scatenando delle voci su una presunta crisi (l’ennesima), che però non trova conferma. Trascinati dalla partita e dall’energia del pubblico, Harry e Meghan si sono davvero goduti il momento, e proprio prima dell’inizio è stato condiviso un video in cui hanno salutato i tifosi. Che, però, si sono abbastanza arrabbiati per il trattamento riservato ai Sussex e non alle leggende dello sport.

Perché i tifosi hanno criticato Harry e Meghan

Con la loro apparizione alla partita, sembra proprio che il Duca e la Duchessa di Sussex abbiano fatto infuriare i tifosi, riporta il Daily Mail. Naturamente hanno seguito la partita dai posti privilegiati, i migliori per chi ama il baseball. Insomma, il posto in prima fila avrebbe stizzito i tifosi, che avrebbero preferito vedere le leggende dello sport al posto di Harry e Meghan, come Magic Johnson, che tra l’altro è comproprietario dei Los Angeles Dodgers. Sui social, i commenti sono stati a dir poco feroci, e c’è chi ha invitato i Sussex ad andarsene. Insomma, la “Famiglia Reale del baseball americano” non riconosce la regalità del Principe e della Duchessa.

Meghan è tifosa dei Dodgers

Alla partita, Meghan ha preferito un look casual, composto da pantaloni scuri e camicia oversize. Accessorio immancabile il cappellino dei Dodgers (che però non hanno vinto). L’apparizione in pubblico, oltretutto, arriva in concomitanza con un momento importante per la Duchessa, che si sta concentrando sul lancio della prima collezione natalizia di As Ever (che include degli omaggi speciali del Principe Harry, del Principe Archie e della Principessa Lilibet).

Quindi la serata romantica aveva un fine: festeggiare il successo del lancio assistendo alla partita dei Dodgers, e non è nemmeno la prima volta che la Duchessa viene avvistata con il cappellino della squadra, che dovrebbe essere tra quelle del cuore. Per Harry, invece, è stata la prima partita delle World Series. Purtroppo, però, le solite polemiche accompagnano ormai i Sussex ovunque, anche tra gli spalti.