Meghan Markle, il Principe Harry infastidito dai suoi post sui social

Harry e Meghan Markle

Piccoli dissapori tra i Duchi del Sussex. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, il Principe Harry non avrebbe apprezzato alcuni post pubblicati sui social da Meghan Markle: negli ultimi giorni, infatti, l’ex attrice ha condiviso con i follower scatti e video che la ritraggono insieme ai figli e al marito. Un particolare che non avrebbe fatto piacere al secondogenito di Re Carlo.

Harry infastidito dai post sui social di Meghan

L’intensa attività sui social di Meghan Markle non avrebbe fatto piacere al Principe Harry: è quanto hanno rivelato alcune fonti a PageSix. Nell’ultima settimana, la Duchessa ha pubblicato su Instagram dei video di Harry e dei loro figli Archie e Lilibet: nei post, i piccoli corrono in un campo di zucche e intagliano lanterne di Halloween insieme ai genitori. Tra le sue storie, invece, ha condiviso uno scatto del marito insieme alla leggenda dei Los Angeles Lakers Magic Johnson.

Piccoli vezzi che il Duca del Sussex non avrebbe digerito: “Lui è molto consapevole del fatto che lei lo stia mettendo in mostra. Non ama queste esibizioni sui social media”, ha raccontato una fonte al magazine. Pare inoltre che il Principe britannico non sia particolarmente felice nemmeno della strategia promozionale scelta da Meghan per i nuovi prodotti del suo marchio As Ever: la nuova “Signature Candle No. 519” richiama infatti la data delle loro nozze, il 19 maggio 2018.

L’insider ha spiegato che Harry “sa bene” che cose del genere “non danno una buona immagine e ricordano un po’ Sarah Ferguson”. L’ex moglie di Andrew Mountbatten-Windsor (l’ex Principe Andrea), non era infatti ben vista nella Royal Family proprio perché accusata di sfruttare la sua connesione con i Windsor. Meghan Markle aveva disattivato il suo account nel 2020, ma è tornata su Instagram all’inizio di quest’anno, in concomitanza con il lancio del suo marchio di lifestyle che sta cercando di promuovere.

C’è crisi tra Harry e Meghan?

Harry e Meghan si sono sempre mostrati sereni e affitati nelle loro rare uscite in pubblico. L’ex coppia reale ha messo a tacere le presunte voci di crisi che si sono susseguite negli anni, ma qualche piccolo dissapore starebbe incrinando anche quello che sembrava un matrimonio perfetto. “L’incanto si è un po’ spento, il che è normale a questo punto di una relazione. Ma lui ha anche rivoluzionato la sua vita per lei”, ha fatto sapere un informatore a PageSix.

Oltre che la politica adottata da Meghan sui social, Harry farebbe fatica ad accettare anche il cambiamento dell’opinione pubblica nei suoi confronti: “In passato era abituato a essere amato da tutti, oggi succede l’opposto: viene apertamente fischiato“. Il riferimento è all’apparizione della coppia sul maxischermo durante la partita dei Dodgers: in quell’occasione, i fan del match non hanno esitato a mostrare il proprio dissenso nei confronti dei Duchi.

Un duro colpo per il fratello di William, che sin dalla tenera età era sempre stato il membro preferito della Royal Family. Almeno fino a quando, per amore di Meghan, non decise di allontanarsi da Londra e dalla sua famiglia d’origine. Una mossa che non tutti hanno dimostrato di apprezzare.