Ancora una volta, Meghan Markle è riuscita a far parlare di sé visto che avrebbe condiviso una foto social per commentare le notizie recenti sull'ex Principe Andrea

Da quando Meghan Markle è entrata nella Famiglia Reale britannica, episodi controversi e imbarazzi non sono mancati. Già prima della celebre Megxit, l’ex attrice e la sua famiglia avevano riempito le pagine dei tabloid con i loro conflitti. La decisione di abbandonare i doveri reali ha ulteriormente acceso i riflettori sulla Duchessa del Sussex, i cui passi falsi continuano a creare imbarazzo alla Corona.

Recentemente gli osservatori reali hanno individuato due nuove gaffe di Meghan Markle. La moglie del Principe Harry avrebbe persino cancellato una foto pubblicata sui social in un momento delicato per la Monarchia britannica.

Meghan Markle, la foto cancellata

La Famiglia Reale Inglese sta vivendo un momento di grande trasformazione. Di recente, infatti, Re Carlo III ha deciso di togliere il titolo di Principe al fratello Andrea, invitandolo a lasciare la storica residenza di Royal Lodge nelle proprietà del Castello di Windsor. Nonostante sembrino ormai lontani dalle dinamiche della Corona, Meghan Markle e il Principe Harry si sono ritagliati uno spazio da protagonisti anche in questo momento cruciale.

La Duchessa del Sussex avrebbe pubblicato una foto su Instagram subito dopo l’annuncio del Re sul ridimensionamento del ruolo del Principe Andrea. Meghan ha condiviso un suo ritratto sorridente e molti hanno visto un collegamento tra il post e quanto stava accadendo nella Monarchia britannica.

Non è chiaro se la foto sia stata una coincidenza o se la Duchessa del Sussex volesse commentare la vicenda del Principe Andrea. Fatto sta che il post è stato rimosso, forse proprio per evitare interpretazioni malevole. Alcuni osservatori reali ritengono che il ridimensionamento del ruolo di Andrea possa togliere pressione mediatica dai Sussex, da anni al centro delle polemiche. Anche se il Principe Andrea dovesse trasferirsi nella loro ex residenza britannica, i Sussex non ne rimarrebbero addolorati, secondo gli esperti reali. “Non credo che la questione di chi viva o meno nella loro vecchia casa sia prioritaria per loro”, ha commentato un osservatore. “Credo che, come il Re e la Regina, i loro pensieri si concentrino principalmente sulle vittime degli abusi di Jeffrey Epstein. Sono sicuro che abbiano mostrato vivo interesse per tutto ciò che è accaduto nelle ultime settimane. E non credo che abbiano versato lacrime per la drammatica caduta di Andrea”.

Meghan Markle, fischi allo stadio

OLtre che per la foto pubblicata e cancellata dall’account Instagram, Meghan Markle è finita nuovamente al centro delle cronache internazionali anche per la partecipazione alla partita dei Los Angeles Dodgers insieme al Principe Harry. Durante l’evento sportivo, la coppia sarebbe stata accolta da fischi. In seguito, la Duchessa del Sussex ha pubblicato un video mentre esultava da casa per una vittoria della squadra, apparentemente nel tentativo di riconquistare la simpatia dei tifos

In molti, però, non credono a questa passione della Duchessa per la squadra di Los Angeles. Alcuni hanno fatto notare che in passato la Duchessa avrebbe espresso sostegno per altre squadre di baseball, anche rivali dei Dodgers, mettendo in dubbio la genuinità del suo essere tifosa.