Carlo d'Inghilterra ha aperto le porte di Highgrove House per tutti gli anziani del luogo. Nella residenza reale vengono organizzate attività per farli socializzare

Re Carlo d’Inghilterra ha festeggiato lo scorso settembre i primi tre anni di regno. Ma l’inizio della sua avventura da sovrano non è stato per nulla facile, visto che il conflitto con il figlio Harry e la cognata Meghan Markle non sembra essersi per nulla sanato, anzi la lontananza tra il monarca e i Duchi del Sussex sembra essere ancora più marcata. Ma nel suo ultimo anno da Re, Carlo d’Inghilterra ha dovuto affrontare anche un tumore e la stessa malattia ha colpito anche la nuora Kate Middleton.

Malgrado le difficoltà, Re Carlo III ha già imposto la sua linea alla monarchia e si è fatto notare per alcune scelte importanti. Ma il sovrano ha mostrato anche il suo cuore d’oro con alcune iniziative benefiche, una di queste ha luogo nella sua residenza privata di Highgrove House.

Carlo d’Inghilterra, l’iniziativa benefica

Carlo d’Inghilterra sarebbe pronto ad accogliere un nuovo membro nella sua famiglia. Il sovrano infatti avrebbe l’intenzione di regalare un cucciolo all’amata moglie Camilla, amante dei cani. Ma il Re porta avanti anche un’iniziativa benefica nella sua residenza privata di Highgrove House per tutti gli anziani del luogo. Carlo d’Inghilterra, infatti, ha aperto le porte della sua casa per permettere ai pensionati del paese d’incontrarsi, socializzare e passare delle ore al caldo.

Il programma benefico si chiama Winter Warmer ed ha preso avvio nel 2023, quando il Re decise d’aprire Dumfries House e il Castello di Mey agli anziani locali e alle persone più fragili per dargli la possibilità di passare del tempo spensierato insieme. Uno degli ospiti del sovrano, Eoin Down ha recentemente raccontato a ITV di aver festeggiato il suo compleanno nella residenza reale e di aver anche ricevuto un gradito regalo dallo staff del Palazzo: un portachiavi in ​​pelle fatto a mano.

L’anziano ha celebrato il giorno importante spegnendo le candeline su una deliziosa torta, come riportato dal Daily Mirror: “È qualcosa che non mi aspettavo ed è davvero qualcosa di speciale”.

Carlo d’Inghilterra, la King’s Foundation

Gli anziani che abitano nei pressi di Highgrove House possono contare sull’ospitalità del sovrano per passare dei momenti spensierati, caratterizzati da chiacchiere, da momenti di gioco, da sessioni di cucito e da degustazioni del cibo prelibato preparato dagli chef reali. Da gennaio a marzo lo staff dalla residenza del sovrano, infatti, distribuisce bevande e zuppe calde a tutti gli ospiti del programma benefico.

Quest’iniziativa fa parte delle attività della King’s Foundation, spiegate a Good Morning Britain dal direttore di Highgrove, Constantine Innemee: “Si tratta di aprire questo spazio senza fare domande. È semplicemente un bel pomeriggio confortevole, basta venire e unirsi a noi come uno dei nostri ospiti. Alla King’s Foundation miriamo a costruire comunità sostenibili e trasformare la vita attraverso programmi d’istruzione, salute e benessere, quindi è fantastico che l’iniziativa Winter Warmers stia diventando un punto focale nel contribuire a questa missione”.

Per alcuni degli ospiti del sovrano, l’attività è anche un modo per risparmiare sulle bollette: “Purtroppo anch’io sono stata una delle persone che quest’anno hanno perso l’indennità di riscaldamento, ho dovuto utilizzare tutti i miei risparmi”.