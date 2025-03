Re Carlo e la Regina Camilla saranno in Italia nel mese di aprile. Una visita tra Vaticano, Roma e Ravenna: in programma un discorso alle Camere del sovrano

Fonte: IPA Re Carlo

C’è grande fermento politico in Europa, considerando i tanti incontri cruciali che potrebbero delineare gli equilibri nel corso dei prossimi anni su differenti fronti. Anche Re Carlo vi sta partecipando, come dimostrano i meeting organizzati con Zelensky e Trudeau. Ha dunque tutt’altra rilevanza, oggi, l’annunciato viaggio in Italia del sovrano, accompagnato dalla Regina Camilla. Non una visita di piacere, o almeno non soltanto.

Re Carlo, discorso in Italia

La prima tappa di Re Carlo e della Regina Camilla in Italia sarà Roma, dove i sovrani si recheranno presso Città del Vaticano, così da far visita a Papa Francesco che, si spera, per aprile sarà tornato nelle proprie stanze.

La visita non ha una data precisa ma, è stato svelato, si concretizzerà tra poco più di un mese. Stando a quanto riportato da Agi, appreso da fonti parlamentari, Re Carlo III d’Inghilterra terrà un discorso alle Camere. Ha infatti chiesto di poter parlare alla classe politica nostrana, commentando probabilmente le varie delicate dinamiche in corso nel vecchio continente.

La richiesta ha ricevuto il parere favorevole dei presenti durante la conferma dei capigruppo a Montecitorio. Tutto ciò getta una luce differente sulla 18esima visita ufficiale di Carlo (la prima da Re) nel nostro Paese.

Perché Re Carlo andrà a Ravenna?

Roma e Città del Vaticano rappresentano la prima parte del viaggio in Italia di Re Carlo e della Regina Camilla. Il sovrano ha però un rapporto speciale con il nostro Paese e, considerando anche l’anniversario di nozze da festeggiare, non tornerà a Londra nell’arco di poche ore.

Da Buckingham Palace hanno infatti annunciato anche un’ulteriore tappa. Si tratta di Ravenna. È naturale chiedersi come mai questa scelta nello specifico. Il motivo è presto detto. Tutto ruota intorno alla grande tradizione artistica e letteraria di questa antica città.

Al tempo stesso, però, non tutti sanno che Ravenna rappresenta anche una sorta di ponte culturale tra Italia e Regno Unito. Il motivo? Il legame con Lord Byron. Il celeberrimo poeta inglese, infatti, vi soggiornò tra il 1819 e il 1821. A Palazzo Guiccioli è stato inoltre inaugurato un museo a lui dedicato.

Di certo i coronati si recheranno in visita ma non sarà la loro unica tappa. Sappiamo quanto interesse abbia Carlo per i luoghi dall’enorme patrimonio storico e per il concetto di sostenibilità culturale. Sotto questo aspetto occorre sottolineare come Ravenna sia città Patrimonio dell’Umanità Unesco. Vanta mosaici tra i più spettacolari al mondo, antichissimi monumenti paleocristiani ed edifici dalla potenza architettonica magnifica, come la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia.

Mancano i dettagli ufficiali del viaggio che, per motivi di sicurezza, saranno diramati soltanto a ridosso della visita. Sarà però di certo un evento di grande rilevanza, che attirerà curiosi e importanti personalità.