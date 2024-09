Re Carlo, ultime notizie. Il compleanno più triste di suo figlio Harry

I 40 anni di suo figlio Harry stanno diventando un problema per Re Carlo che non sa più come comportarsi con lui

Fonte: IPA Harry

Il 15 settembre Harry compie 40 anni e nessuna delle persone cui tiene di più sarà con lui. Non ci sarà suo padre Carlo, non ci sarà suo fratello William. E pare che anche Meghan Markle lo lascerà solo per il weekend. Un compleanno dominato da solitudine e tristezza che non potranno essere lenite nemmeno dal mega party che è stato organizzato in suo onore nella villa di Montecito.

Re Carlo, il compleanno di Harry è un problema

Re Carlo, ancora in cura per il cancro, pare abbia perso ogni speranza di riconciliarsi con Harry dopo che il figlio non si è degnato di raggiungerlo lo scorso agosto a Balmoral. Fonti vicine al Sovrano raccontano che Carlo è terrorizzato ogni volta che Harry gli telefona.

Ormai non gli risponde nemmeno, perché sa che la conversazione finirà per vertere sul problema della sicurezza. Malgrado la sentenza del tribunale, il Duca di Sussex insiste per volere la scorta della polizia e usa questo espediente per non portare i suoi figli Archie e Lilibet in Inghilterra a incontrare il nonno.

Carlo è logorato dalla situazione e non sa come uscirne, anche perché riceve pressioni dalla Corte per impedire che Harry ritorni. Qualcuno teme che la sua presenza a Londra possa compromettere la stabilità della Monarchia.

Così, è altamente probabile che il Re nemmeno chiamerà il figlio per fargli gli auguri di compleanno. E se una telefonata ci sarà, sarà certamente molto formale. È anche probabile che i responsabili della comunicazione del Sovrano nemmeno condivideranno un messaggio sui social istituzionali di Carlo per ricordare i 40 anni di Harry. Una situazione davvero triste per la quale padre e figlio soffrono terribilmente. Anche per William non è facile, ma ormai non si fida più del fratello e non vuole più avere nulla a che fare con lui, ha altri problemi e molto gravi, come il cancro di Kate Middleton, cui pensare.

Meghan Markle ha organizzato per Harry una grande festa nella Villa di Montecito dove sono stati invitati molti vip e star di Hollywood, tipo Orlando Bloom. Ma è davvero questo che desidera il Principe o è più in stile Meg? Tra l’altro la Duchessa abbandonerà il marito per il weekend e lo lascerà andare solo per una mini vacanza con gli amici.

Harry e la tristezza nella sua vita

Ingrid Seward Matt Wilkinson, biografa reale, ha affermato che la vita di Harry è molto cambiata negli ultimi 10 anni e ha aggiunto: “Penso che ci sia un pizzico di tristezza“.

L’esperta ha osservato: “Quando pensi a 10 anni fa, Harry era seduto nella magnificenza di Clarence House con tutti i suoi amici di scuola e i suoi compagni di Sandhurst. Mentre adesso è a Montecito circondato da persone diverse che conosce al massimo da 4 anni”. Le cose sono cambiate e un velo di nostalgia c’è. Anche se la Wilkinson ritiene che Harry sia felice a Montecito e la cupezza che si nota sul suo volto quando viene fotografato sarebbe dovuta solo al fatto che odia essere paparazzato ed è in guerra coi media.

Ma questa è una giustificazione troppo debole. Se anche non è infelice, Harry è inquieto, non è in pace con se stesso e questo è evidente anche negli attacchi a volte ingiustificati che muove contro suo padre Carlo e contro William.