Re Carlo, la strategia per tagliare fuori i Sussex e separare Harry e Meghan Markle

Re Carlo e Camilla hanno attuato un piano per escludere totalmente i Sussex che non contano più niente a Palazzo. E dividere Harry e Meghan

Re Carlo e Camilla hanno adottato un approccio nuovo nei confronti di Harry e Meghan Markle. Semplicemente li hanno tagliati fuori dalla Corte e dalla Famiglia Reale e farli dividere.

Carlo e Camilla, la svolta contro Harry e Meghan Markle

Quando Harry e Meghan Markle si sono dimessi da membri senior della Monarchia britannica, Buckingham Palace ha avuto un atteggiamento morbido e comprensivo nei loro confronti, tentando di salvare le apparenze.

Per cui i Sussex sono sempre stati invitati a tutti gli eventi principali della famiglia e della Corte. Erano presenti anche al Giubileo di platino della Regina Elisabetta, sebbene pochi giorni dopo la coppia rilasciò la famosa intervista a Oprah Winfrey che ha segnato l’inizio della fine con la Monarchia.

In ogni caso, all’inizio l’approccio della Famiglia Reale era quello di assecondare i capricci dei Sussex. Gli inviti sono rimasti aperti per salvare la faccia e presentare un fronte unito. Una strategia per evitare ulteriori imbarazzi e arginare i danni. Ma Harry e Meghan non hanno cambiato registro e più passava il tempo, più le accuse diventavano pesanti, andando a colpire membri decisivi della Famiglia Reale, come Carlo e Kate Middleton. L’unica che incuteva in loro ancora un certo timore era Elisabetta II. I libro di Omid Scobie e l’autobiografia di Harry sono state le gocce che hanno fatto traboccare il vaso.

Il Palazzo si è reso conto che la tattica adottata non era efficace e che non si poteva più usare il guanto di velluto con loro.

La vera svolta è arrivata con Carlo e Camilla. L’avvento del nuovo Re sul trono ha portato a un cambiamento di registro segnata da una decisa presa di distanza nei confronti dei Sussex. Per loro non c’è stato più spazio a Corte. L’unico invito ufficiale che hanno ricevuto è stato per l’incoronazione dei nuovi Sovrani cui ha partecipato soltanto Harry cui per altro fu assegnato un posto defilato durante la cerimonia.

Adesso, i Sussex non contano più nulla a Palazzo. In forma privata Carlo cerca di riprendere i rapporti con Harry, ma quest’ultimo ha perso ogni diritto all’interno della Monarchia. Proprio suo padre lo ha spogliato degli ultimi ruoli e titoli che avevano a che fare con la Corona, lo ha sfrattato da Frogmore Cottage che appartiene ai beni della Monarchia e non ha fatto nulla per opporsi alla sentenza dell’Alta Corte londinese che ha negato a Harry e Meghan la protezione della polizia quando sono su suolo britannico.

La strategia per dividere Harry e Meghan Markle

La strategia di escludere i Sussex da Palazzo dovrebbe avere anche un altro effetto, quello di dividere Harry e Meghan. Spogliando il Principe di ogni diritto monarchico, Lady Markle potrebbe perdere interesse per il marito che si vede costretto a lavorare come chiunque altro uomo.

Il nuovo piano di Carlo e Camila sembra stia dando qualche risultato. Infatti, Harry ha appena affrontato un viaggio di tre settimane senza Meghan. Ha già convocato una riunione con tutto il suo staff ancor prima di tornare in California, perché “ci sono molte cose di cui discutere“. Dopo questa esperienza, sostengono i commentatori reali, Harry si sente più forte e indipendente, anche da sua moglie.