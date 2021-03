Kate Middleton è di nuovo zia: è nata Grace Elizabeth in omaggio alla Regina

editato in: da

Kate Middleton, il look rosa è un incanto

Kate Middleton è diventata di nuovo zia. Sua sorella Pippa ha dato alla luce la secondogenita, Grace Elizabeth, alle 4.22 del 15 marzo. Mamma e bebè stanno bene.

Per Kate Middleton è la prima nipotina, dopo due nipoti maschi, Arthur, 2 anni, primo figlio di Pippa e del marito James Matthews, e Archie, primogenito di Harry e Meghan Markle che stanno aspettando anche loro una femminuccia.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, James Matthews ha assistito al parto, dando il benvenuto alla piccolina insieme alla madre. Il nome completo della bimba è Grace Elizabeth June Matthews e al momento della nascita pesava poco più di tre chili.

Una fonte vicina alla coppia ha riferito a Hello!: “Madre e bambina stanno bene. È perfetta, tutti sono felicissimi per il suo arrivo”. Solo qualche giorno fa era apparsa un’intervista di Carole Middleton, mamma di Kate e Pippa, su Good Housekeeping magazine dove confermava la gravidanza della figlia e si diceva entusiasta all’idea di diventare di nuovo nonna con la speranza di poter vedere di più i suoi nipoti, compresa la nuova arrivata, dopo un anno di pandemia e conseguente isolamento sociale.

Grace Elizabeth è dunque la nuova cuginetta di George, Charlotte e Louis. Finalmente, la figlia di Kate e William non sarà più l’unica “principessina” in famiglia, ora dovrà vedersela con piccola Grace, in attesa che nasca l’altra cugina, secondogenita di Harry e Meghan, anche se sarà quasi improbabile che si frequenteranno e non solo per la distanza fisica, dato che i Sussex abitano a Los Angeles.

Pippa e James, che si sono sposati nel 2017 e hanno avuto il primo figlio, Arthur, nel 2018, vivono a Londra in una splendida casa con sei camere da letto da 17 milioni di sterline. D’altro canto, papà James è un imprenditore miliardario, la sua famiglia possiede il resort Eden Rock a St Barts, uno degli hotel più esclusivi del luogo, amato dai vip.

La sorella minore di Kate e suo marito hanno scelto un nome significato per la figlia che sembra un chiaro omaggio alla Regina Elisabetta, arrivato in un momento delicato per la Famiglia Reale in crisi dopo le rivelazioni che Harry e Meghan hanno fatto a Oprah Winfrey con tanto di accuse di razzismo.