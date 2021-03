Kate Middleton, George e Charlotte a scuola: come sono cambiate le loro abitudini

editato in: da

George e Charlotte tornano a scuola e si preparano a cambiare, ancora una volta, le loro abitudini. I figli di Kate Middleton e William frequentano la Thomas’s Battersea, prestigiosa scuola di Londra, dove torneranno presto fra i banchi. Prima però li attende la Pasqua, con le tradizionali vacanze che, secondo quanto riporta Hello! i Cambridge trascorreranno ad Amner Hall, nel Norfolk.

Insieme a loro, probabilmente, ci sarà anche la famiglia di Kate Middleton, quasi al completo. La duchessa infatti è da poco diventata zia di Grace, secondogenita della sorella Pippa. George e Charlotte, insieme al piccolo di casa, Louis, sarebbero impazienti di trascorrere del tempo con la cuginetta e con Arthur, primogenito di Pippa che ha due anni. Kate avrebbe già fatto sapere che anche durante le vacanze i piccoli continueranno a studiare e fare i compiti, per tornare sui banchi di scuola preparati.

Il tempo con la famiglia sarà di certo un’ottima medicina per Kate Middleton, decisamente provata dall’ultimo scandalo che ha travolto la Royal Family. Secondo fonti di Palazzo, la duchessa e William sarebbero rimasti “sconvolti” dalle dichiarazioni di Meghan Markle e Harry, così tanto che Kate avrebbe giurato che non perdonerà mai la cognata per averla messa in difficoltà.

A confortarla in queste settimane complicate sarebbe stata proprio la presenza dei figli George, Charlotte e Louis, ma soprattutto l’arrivo di Grace. “La distrazione più bella, in un periodo complicato – ha spiegato Katie Nicholl, biografa reale -. La bambina è una gioia che ha ridato il sorriso alla duchessa dopo alcune settimane difficili. D’altronde i Middleton sono sempre stati una sorta di ancora per i Cambridge, rappresentano un senso di normalità in grado di tranquillizzare qualsiasi situazione di caos. Lo stesso William adora trascorrere del tempo con la famiglia di sua moglie: mamma Carole e papà Michael, a loro volta, hanno sempre ringraziato la royal family – e la regina Elisabetta in primis – per l’accoglienza”.

Le vacanze pasquali potrebbero essere anche l’occasione per un chiarimento fra William e Harry. Se Kate non ne vuole più sapere di Meghan infatti, il primogenito di Diana starebbe cercando di riavvicinarsi al fratello e di chiarire le accuse più gravi, quelle di razzismo della famiglia reale.