Carlo e Camilla, la romantica foto su Instagram dopo la bufera con Harry

Camilla Parker Bowles compie 73 anni: gli auguri di Kate Middleton e della Regina

Le ultime settimane sono state particolarmente intense per la Royal Family, ma ora la primavera sembra portare un raggio di serenità: il Principe Carlo e sua moglie Camilla hanno così deciso di condividere una loro splendida foto su Instagram, e sono più innamorati che mai.

Sul profilo social di Clarence House, nelle ore scorse è comparso uno nuovo ritratto di famiglia che ha incantato tutti. Carlo e Camilla, intenti a scambiarsi uno sguardo che rappresenta la grande complicità esistente tra di loro, sono stati immortalati nel cuore dello splendido giardino circostante la loro residenza ufficiale, che si sta rivestendo pian piano dei colori primaverili. Il verde rigoglioso di Highgrove House, nel Glouchestershire, è da sempre una delle più grandi passioni del Principe del Galles, che se ne prende cura amorevolmente.

“Vi auguriamo un felice e sano primo giorno di primavera” – si legge a didascalia dell’immagine, che celebra così il ritorno della stagione da sempre simbolo di rinascita. La foto è un vero inno all’amore: Carlo e Camilla si guardano teneramente negli occhi, mentre lei stringe tra le mani un mazzolino di fiori appena raccolti, probabile gesto di dolcezza proveniente proprio dal Principe. Ma questo romantico ritratto cela molto di più. Sembra infatti un messaggio volto ad indicare come il sereno sia tornato ad avere la meglio per la Royal Family, dopo la recente bufera.

Il Principe Carlo è stato in effetti al centro delle durissime critiche che hanno fatto seguito all’intervista esclusiva rilasciata nelle scorse settimane da Harry e Meghan Markle alla CBS. Le dichiarazioni del suo secondogenito sono arrivate tra l’altro in un momento particolarmente difficile, visto che il Principe Filippo ha da poco subito un lungo ricovero e un intervento cardiaco che hanno destato grande preoccupazione.

Tuttavia, la Royal Family ha deciso di non rispondere alle accuse di Harry e Meghan, ad eccezione di una breve nota diramata da Buckingham Palace per volere della Regina Elisabetta II. Ora, con questa splendida foto, Carlo sembra voler spazzare via ogni ombra che ha oscurato il suo cielo negli ultimi mesi. Il suo matrimonio con Camilla va a gonfie vele. Il loro è un amore che ha saputo superare i tantissimi ostacoli incontrati lungo il cammino. Un amore che infine ha fatto breccia nel cuore dei sudditi, nonostante il ricordo sempre vivo di Lady Diana.