Maria Elena Boschi, Berruti nella bufera: perché si è vaccinato a 36 anni

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Giulio Berruti, compagno di Maria Elena Boschi, è finito nella bufera dopo aver annunciato di essersi vaccinato. Su Instagram, l’attore ha pubblicato una foto in cui si sottopone alla prima dose di vaccino, dando vita a un’accesa polemica. Classe 1984, il divo romano ha condiviso con i follower il primo passo verso l’immunità, lanciando un messaggio importante e invitando tutti a vaccinarsi.

Sotto lo scatto del fidanzato di Maria Elena Boschi però non sono mancati i commenti e le critiche. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!”, ha scritto qualcuno. “Ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”, ha aggiunto un altro. “Come mai sei così giovane e già lo hai potuto fare?”, si legge ancora. In molti però l’hanno difeso, sottolineando che Berruti ha anche un altro lavoro. L’attore romano infatti è laureato in odontoiatria e ha uno studio medico a Roma. Proprio questa professione, con molta probabilità, gli avrebbe consentito di vaccinarsi poiché rientra nelle categorie a rischio.

L’attore il prossimo 27 settembre festeggerà il suo 37esimo compleanno. Accanto a lui ci sarà Maria Elena Boschi a cui è legato da diverso tempo. Una storia d’amore importante che potrebbe portare presto a un figlio e alle nozze, come raccontato dalla stessa Maria Elena che in una lunga intervista a Verissimo ha svelato tutto il suo amore per il compagno.

“Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo – ha confidato la politica a Silvia Toffanin -. Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi”.

“È una persona molto dolce, dalla forte umanità – aveva rivelato lui tempo prima -. È propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto. Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica”.