Taylor Swift è un’indiscussa star mondiale della musica. Il suo The Era’s Tour ha riempito i palazzetti di tutto il mondo, mobilizzando un esercito di ammiratori delle sue canzoni. In questa serie di concerti, la star, porta sul palco i successi della sua carriera lunga già quasi due decenni. I numeri da record del suo seguito la eleggono a tuti gli effetti la reginetta della musica pop.

La cantante, però, è anche apprezzatissima dal pubblico per il suo carattere gentile e i suoi atteggiamenti mai fuori posto. Una pop star molto amata, insomma, che di recente ha fatto vedere ancora una volta di che stoffa è fatta in occasione di un avvenimento davvero tragico. Purtroppo, infatti, una sua giovane fan ha perduto la vita mentre aspettava di vederla esibirsi. La reazione dell’artista alla triste vicenda non si è fatta attendere.

Una fan muore al concerto di Taylor Swift: i tragici fatti

Taylor Swift sta totalizzando un numero impressionante di consensi con il suo ultimo tour. The Era’s Tour, infatti, porta la musica della pop star americana in tutti i 5 i continenti, facendo segnare, quasi sempre il sold out dei biglietti. Gli ammiratori della famosa cantante, spesso, devono attendere di poter prendere parte al suo concerto in coda o in piedi sotto il sole per ore. Così è successo, purtroppo, anche in Brasile, dove l’attesa è stata fatale per una fan di Taylor Swift.

Si tratta di Ana Benevides, di ventitré anni che è morta a causa di un colpo di calore, prima della performance della cantante del 17 novembre. La giovane si trovava all’interno dell’Estadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, dove era previsto il concerto della cantante e dove Taylor Swift dovrà esibirsi in altre due date.

Le alte temperature fatte registrare in questi giorni in Brasile hanno provocato, purtroppo, il tragico evento. Proprio per aiutare i suoi ammiratori a proteggersi dal caldo record, durante la stessa tappa del suo tour, Taylor Swift aveva distribuito dal palco al suo pubblico delle bottigliette d’acqua. In un’altra recente occasione, invece, l’artista aveva parlato dei tanti oggetti che le vengono tirati durante le sue performance.

Taylor Swift: il messaggio per la sua fan scomparsa

Un’ammiratrice di Taylor Swift ha sfortunatamente perso la vita durante il suo concerto in Brasile. La cantante, appresa la notizia solo in seguito, ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio sul suo account Instagram ufficiale con un messaggio postato in una storia social.

La cantante ha raccontato il suo dolore e la sua incredulità per il tragico evento, come riportato da Vanity Fair: “Non posso credere a cosa sto scrivendo ma ho il cuore a pezzi nel sapere che abbiamo perso una fan questa notte prima dello spettacolo. Non riesco nemmeno a esprimere la devastazione in cui mi trovo”.

Taylor Swift ha voluto ricordare la ragazza scomparsa con parole piene di commozione: “Ho pochissime informazioni al riguardo, so solo che era incredibilmente bella e davvero troppo giovane. Non riuscirò a menzionare l’accaduto durante lo show perché mi sento sopraffatta dal lutto persino a parlarne. Voglio dire comunque ora che provo un profondo senso di perdita e il mio cuore a pezzi rivolge i suoi pensieri alla famiglia e ai suoi amici. Questa è l’ultima cosa che mi aspettavo sarebbe successa quando ho deciso di portare il tour in Brasile”.