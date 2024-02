Fonte: Getty Images Taylor Swift

Taylor Swift è una delle più celebri star mondiali della musica. I concerti della cantante fanno registrare il sold out in tutto il mondo e i sostenitori dell’artista, denominate Swiftie, sono un vero e proprio fenomeno mondiale. Gli ammiratori di Taylor Swift, infatti, seguono la cantante con particolare affetto e attaccamento e hanno creato anche un linguaggio tutto loro. Un coinvolgimento che è difficile da illustrare e comprendere pienamente da chi non fa parte del gruppo di sostenitori di Taylor Swift. Proprio per la particolarità del rapporto che lega la cantante e il suo ampio seguito, un museo molto illustre ha deciso d’approfondire il fenomeno, lanciando un particolare annuncio di lavoro.

Il Museo Victoria and Albert di Londra, infatti, ha deciso d’assumere un super fan di Taylor Swift come consigliere. Cosa andrà a fare l’esperto della cantante? Ecco i requisiti richiesti e la descrizione dell’attività lavorativa.

Taylor Swift, l’annuncio di lavoro del Museo Victoria and Albert

Uno dei musei più famosi del mondo è il Victoria and Albert Museum (V&A) di Londra. La prestigiosa istituzione culturale è stata voluta dalla coppia imperiale a cui è intitolato e presenta una collezione unica, visitata ogni anno da milioni di visitatori, proveniente da tutto il mondo. Risulta sorprendente, quindi, che il museo abbia deciso d’assumere un fan di Taylor Swift, intitolando l’annuncio di lavoro proprio: “Superfan consigliere”.

L’istituzione culturale è sempre attenta ai fenomeni culturali e ritiene che il coinvolgimento degli Swiftie per la cantante sia qualcosa da approfondire con attenzione. Il museo, oltre al super fan della cantante, sta cercando altre quattro particolari figure: “Siete un’enciclopedia degli emoji? Un intenditore di Crocs? Lo Swiftie più studioso? Un pioniere del tufting? O anche un devoto del Drag?… Stiamo attualmente reclutando cinque ‘Superfan Advisors’, per aiutarci a saperne di più sulla nostra collezione al V&A e sulle attuali tendenze culturali che informeranno il futuro del collezionismo museale”.

Consigliere superfan di Taylor Swift

Il Museo Victoria and Albert di Londra è alla ricerca di una fan sfegatato di Taylor Swift. Ma cosa andrà a fare il fortunato prescelto? L’annuncio dell’istituzione culturale spiega che l’obiettivo è comprendere bene le tendenze del momento per decidere su cosa focalizzare le future collezioni: “I nostri curatori sono custodi di oltre 2,8 milioni di oggetti, libri e archivi che abbracciano oltre 5.000 anni di creatività umana. Pertanto, cerchiamo sempre di saperne di più sulla nostra collezione, agendo al contempo come trendsetter culturali su cosa collezionare dopo. Quindi, vogliamo sentire la tua opinione riguardo al tuo interesse per l’iper-nicchia e perché è importante per la storia dell’arte e del design e per il futuro della creatività”.

I neo assunti potranno conoscere la collezione museale e gli oggetti più rilevanti per l’arte, il design, la creatività mondiale e dare i loro consigli a riguardo. Il museo coprirà tutti i costi: “Il V&A coprirà i ragionevoli costi di viaggio al museo per l’incontro curatoriale e i candidati prescelti riceveranno un abbonamento V&A come parte del ruolo. Gli spunti delle sessioni con il nostro team curatoriale potrebbero essere utilizzati per sviluppare la programmazione futura del museo”.