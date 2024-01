Fonte: Getty Images Golden Globes 2024, i look più belli della serata: vincono loro

Ali Wong ha fatto la storia dei Golden Globes, aggiudicandosi prima la candidatura e poi la vittoria come miglior attrice protagonista in una serie limitata. È la prima di origini asiatiche a superare la concorrenza in questa categoria che, specialmente dopo l’avvento di Netflix e delle altre piattaforme streaming, diventa sempre più cruciale sfornando piccoli grandi capolavori. Quello che ha visto protagonista la Wong è Beef (in italiano col titolo Lo scontro) e sì, in quei dieci episodi ha dato il meglio di sé.

Ali Wong trionfa ai Golden Globes 2024

C’è un sapore del tutto particolare nella vittoria di Ali Wong ai Golden Globes. Beef è una serie tutt’altro che vicina a quel che ha sempre realizzato durante la sua carriera, iniziata nelle “retrovie” di chi cerca di uno spazio nel mondo dello spettacolo che, con fatica ma anche tanto talento, Ali è riuscita a ritagliarsi.

Ali Wong è essenzialmente una attrice comica e cabarettista, con date in giro per tutti gli Stati Uniti d’America che registrano puntualmente il sold out. Aveva già recitato nella commedia romantica Finché forse non vi separi al fianco di Keanu Reeves e dato voce a molti personaggi dei film d’animazione in qualità di doppiatrice, ma il ruolo di Amy Lau in Beef (su Netflix Italia col titolo Lo scontro) è stato la svolta: per la prima volta ha interpretato una dark comedy con un personaggio tutt’altro che positivo, una donna attanagliata dalle sue paranoie e frustrazioni, infelice nella continua rincorsa al successo ma al contempo immersa nel disprezzo di sé, anche come moglie e madre.

Eppure proprio questo ruolo tanto distante da lei e dal suo passato è valso a Ali Wong il suo primo Golden Globe, premiata nella cerimonia del 7 gennaio 2024 mentre sfoggiava uno splendido abito monospalla bianco un sorriso che tradiva un tenero mix di entusiasmo e incredulità. E adesso attende di sapere se otterrà anche un Emmy per lo stesso ruolo.

Ali Wong, la dedica all’ex marito sul palco dei Golden Globes

Il discorso di Ali Wong ai Golden Globes ci dona l’esatta misura della persona e artista che è. Dapprima ha ringraziato ed espresso tutta la sua stima al regista di Beef, Jake Schreier: “Devo davvero ringraziare così tanto Sonny [Lee, sceneggiatore, ndr] per aver creato uno spettacolo così bello e per avermi invitato a farne parte. E l’amicizia che ho stretto con Steven [Yeun, protagonista maschile anche lui vincitore del Golden Globe, ndr] e Jake e il resto del cast e della troupe sarà sempre la cosa migliore che sia venuta fuori da Beef”, ha detto.

Subito dopo l’annuncio del suo nome, l’attrice si è lasciata andare a un romantico bacio con il compagno Bill Hader, seduto al suo fianco durante la cerimonia, ma una volta salita sul palco ha sorpreso tutti citando l’ex marito, Justin Hakuta: “Devo davvero ringraziare il padre dei miei figli e il mio migliore amico, Justin, per tutto il tuo amore e sostegno. È grazie a te che posso essere una madre che lavora”.

Ali Wong, prima vincitrice di origine asiatica nella sua categoria

In Beef la protagonista Amy Lau affronta il momento peggiore della sua vita, in un crescendo di sfide condite da ansia e frustrazione che la spingono fino al limite.

Nella realtà, però, queste sfide hanno avuto il finale più lieto che potesse aspettarsi e che hanno fatto entrare l’attrice di diritto nella storia dei Golden Globes: Ali Wong è stata la prima attrice di origine asiatica – le famiglie dei genitori sono cinese e vietnamita – ad aggiudicarsi il premio come miglior attrice protagonista di una serie limitata, categoria creata nel 1982.

Prima della Wong era stato Darren Criss il primo attore di origine asiatica a vincere nella stessa categoria nel 2018, mentre Yoko Shimada era stata la prima attrice, sempre di origine asiatica, a vincere un Golden Globe per la serie televisiva drammatica Shōgun nel 1981.