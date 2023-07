Camilla compie 76 anni: il regalo di Carlo è identico alla collana di Diana

Fonte: IPA Carlo perde la faccia al Royal Ascot: non è degno di un Re

Camilla compie 76 anni, è nata infatti il 17 luglio 1947. Questo è il primo compleanno che festeggia da Regina, ma non sono previste celebrazioni pubbliche. Anzi pare che nessuno della Famiglia Reale abbia voluto farle gli auguri pubblici, nemmeno un post è comparso sui profili social del Palazzo. In ogni caso, Carlo sicuramente avrà pensato a un regalo speciale per lei, magari un gioiello, visto che ama tanto i preziosi.

Camilla, il regalo di Carlo che assomiglia alla collana di Diana

Anche se in fatto di gusti Carlo non è molto attento né aggiornato. Infatti, Camilla ha recentemente indossato un collier che il Re le regalò tempo fa, vale 160mila sterline ma è pericolosamente simile a una collana che apparteneva a Diana. Una disattenzione da parte del Sovrano che sua moglie ha fatto finta di non vedere, tanto che senza troppi problemi ha portato più volte il gioiello “incriminato”.

Si tratta di un girocollo in topazio rosa e perle che Camilla indossa assiduamente dal 2008. In origine era una spilla di epoca edoardiana datata 1830 che il Carlo acquistò all’asta negli anni 2000 per una cifra di 160.000 sterline. È una collana indubbiamente impegnativa ma allo stesso tempo molto versatile, tanto da poter essere indossata sia in eventi diurni formali sia a gala serali, grazie alla grandezza del topazio rosa e diamanti a grappolo con sei fili di perle.

Il topazio è una pietra altamente simbolica infatti significa prosperità, bellezza e benessere. Forse per questo motivo Camilla ha indossato la collana al Royal Ascot 2016. Ma la storia di questo gioiello ha risvolti che s’intrecciano nella vita personale della Regina, di suo marito Carlo e della compianta Diana.

Infatti assomiglia pericolosamente al collier con perle e zaffiro che apparteneva alla Principessa del Popolo. Lady D indossò la collana quando fu ufficializzato il divorzio con Carlo, dunque resta emblematica nella storia del triangolo amoroso più famoso degli ultimi tempi e certo questo è un dettaglio non sarà passato inosservato a Camilla che comunque consapevole del suo ruolo ormai non teme più i paragoni con l’ex moglie di suo marito. Se non fosse morta prematuramente, forse le cose oggi andrebbero diversamente.

Camilla, l’anello di fidanzamento tra i più costosi

Ma la collana con topazio non è l’unico regalo di Carlo cui Camilla è particolarmente legata. Infatti, uno dei suoi gioielli preferiti è il suo anello di fidanzamento. In stile art déco, apparteneva in origine alla Regina Madre. Tre baguette di diamanti circondano un diamante centrale a taglio quadrato con smeraldo da cinque carati su entrambi i lati. Si dice che tra gli anelli di fidanzamento della Famiglia Reale questo sia tra i più costosi. Il suo valore è stato stimato intorno alle 400mila sterline.