Come organizzare un matrimonio monocromatico

Un solo colore per decorazioni, abiti e fiori: le nozze monocromatiche sono il trend del momento

Non sempre i fiori d’arancio sono sinonimo di multicolor. Se molte coppie sognano una palette cromatica con sfumature complementari o nuance sgargianti ad alto contrasto, altre preferiscono invece cerimonie nuziali all’insegna di una singola tonalità.

Organizzare un matrimonio monocromatico vuol dire poter puntare sul proprio colore preferito, declinandolo in tutte le sue sfumature: dagli inviti alle decorazioni, tutti i dettagli dei fiori d’arancio si tingono di un’unica nuance. L’effetto, a contrario di quanto si potrebbe immaginare, è tutt’altro che noioso.

Cos’è un matrimonio monocromatico?

Un matrimonio monocromatico è un evento in cui l’intero design di nozze si basa su un solo colore, e include tutte le tonalità, sfumature e gradazioni di quella nuance. Molte coppie scelgono spesso una palette nuziale con colori complementari, come smeraldo e rubino oppure blu navy e oro. Una cerimonia monocromatica, invece, si concentra su una sola nuance, che viene ripresa in ogni aspetto dell’evento: dagli allestimenti floreali al décor, dal cibo agli abiti (sia degli sposi che degli invitati).

È un errore comune pensare che un matrimonio di un solo colore possa risultare noioso: in realtà ciascuna tinta, dal rosa all’azzurro, ha molte tonalità e varianti con cui giocare. Il colore scelto può essere usato in tanti modi differenti, dai piccoli dettagli alle decorazioni più importanti, sempre tenendo conto delle esigenze e del gusto degli sposi.

Come realizzare il perfetto matrimonio monocromatico

La scelta di un solo colore può semplificare il processo di pianificazione di un matrimonio: dai fiori all’abbigliamento, non saranno necessarie prove estenuanti e tentativi di abbinamenti cromatici, con somma gioia non solo degli sposi, ma anche dei professionisti coinvolti. Tuttavia, come in tutti i casi, anche in presenza di nozze monocratiche gli esperti consigliano di rispettare alcuni accorgimenti per rendere la pianificazione ancora più rapida.

Scegliete un colore che amate

Se desiderate organizzare un matrimonio monocromatico, la prima cosa da fare è scegliere il colore di riferimento. Potrebbe sembrare difficile restringere la scelta a una sola tonalità, ma non è impossibile. Un buon metodo è lasciarsi guidare dalla data del matrimonio: la primavera, ad esempio, richiama tonalità più delicate, mentre l’autunno predilige colori ricchi e vibranti ispirati al foliage.

Un’altra fonte di ispirazione può essere la propria routine quotidiana: osservate i vestiti, l’arredamento di casa, le cose che vi fanno sorridere. Cercate tra i vostri oggetti preferiti un colore predominante, e partite da quella nuance per il processo organizzativo. Sarà estremamente piacevole personalizzare con quella sfumatura tutti i dettagli delle vostre nozze, dagli allestimenti ai fiori, fino al dress code.

Infine, programmi o film che includono grandi eventi, ma anche piattaforme web e social potrebbero darvi qualche suggerimento. Per avere un’idea ancora più dettagliata delle sfumature cromatiche del vostro colore di riferimento, consultate anche la palette di colori Pantone.

Comunicate la vostra visione ai fornitori

Spiegare ai fornitori che si desidera un matrimonio monocromatico può sembrare semplice, ma gli esperti consigliano di essere il più specifici possibile. Limitarsi a dire che si desidera un “matrimonio blu” lascia troppo spazio all’interpretazione. È molto più utile per fioristi e catering conoscere la sfumatura precisa del colore, come potrebbe essere cobalto o Tiffany.

Potrebbe essere molto utile anche avere un supporto visual, così da aiutare i professionisti coinvolti a comprendere meglio l’estetica che si desidera ottenere. A tal proposito, potreste creare una mood board oppure un file di immagini da condividere con loro.

Non dimenticate di includere anche alcune varianti del colore scelto: ricordate che nei design monocromatici la bellezza sta proprio nelle sfumature, nei toni e nei contrasti della nuance, quindi non abbiate timore di selezionarne più di una.

I professionisti consigliano anche di scegliere il colore prima di selezionare la location: in questo modo potrete tenerlo a mente mentre valutate le tonalità dello spazio (dalle pareti al soffitto, fino ai pavimenti). Anche la luce è un elemento fondamentale da considerare: le tonalità più scure potrebbero non essere valorizzate dopo il tramonto, quindi sarà essenziale illuminarle nel modo giusto.

Integrate il colore in tutti i dettagli

Una volta scelto il colore del matrimonio, usatelo in ogni fase dall’allestimento. Iniziate inserendolo nella wedding stationery e nel sito web di matrimonio, ma pensate anche a dare un primo assaggio della nuance scelta ai vostri invitati utilizzandola negli eventi pre-matrimoniali, come il bridal shower, la festa di addio al nubilato/celibato e quella di fidanzamento. In questo modo, quando gli ospiti arriveranno al grande giorno, avranno già una chiara idea della vostra visione monocromatica.

Una volta definiti l’allestimento e i fiori, l’ultimo passo è confermare il dress code degli ospiti. Il codice di abbigliamento è infatti fondamentale affinché una festa monocromatica risulti davvero riuscita, quindi fate delle richieste chiare e precise ai vostri amici e parenti: siate gentili ma diretti, così da evitare incomprensioni.

Per comunicare il dress code richiesto potreste aggiungere una piccola nota sull’invito di nozze, così gli ospiti avranno abbastanza tempo per provvedere ad un outfit consono. Basterà indicare una piccola voce in fondo alla pagina, ad esempio una riga che reciti:

“Si richiede abbigliamento completamente bianco ( o il colore da voi scelto)”

Qualora abbiate invece creato un sito di matrimonio, potete sfruttare la piattaforma per dare indicazioni precise ai vostri invitati. In questo caso, potete essere ancor più specifici, creando una sezione fotografica con ispirazioni di look per amici e parenti.

Nella richiesta dei colori per l’abbigliamento tenete ovviamente conto del livello di formalità richiesto. Se ad esempio desiderate un matrimonio monocromatico, sarebbe meglio evitare un dress code da black tie, poiché gli smoking sono difficili da trovare in colori diversi dal nero, bianco o blu navy. Optare per un abbigliamento formale o semi-formale sarà più semplice per gli ospiti, visto che i completi da uomo esistono in molte tonalità diverse. Lo stesso discorso vale per le invitate, che potrebbero indossare abiti o jumpsuit.

Inoltre, incoraggiare l’uso diverse sfumature dello stesso colore aiuterà anche gli ospiti. Assicuratevi quindi di includere queste varianti sul sito web del matrimonio, così non si sentiranno sotto pressione nel dover rispettare perfettamente la tonalità scelta.