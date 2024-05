Gli errori da evitare quando si organizza un matrimonio

Fonte: 123RF Organizzare un matrimonio

Se siete nel bel mezzo dell‘organizzazione del vostro matrimonio, potreste rendervi conto di vivere un momento estremamente appagante, ma che allo stesso tempo potrebbe portare con sé qualche problema. I fiori d’arancio sono infatti una tappa molto importamente per tutte le coppie del mondo, che nell’avvicinarsi al “sì” cercano di fare del proprio meglio per evitare incidenti di percorso.

Per riuscire ad allestire la propria cerimonia dei sogni, gli esperti suggeriscono agli sposi di prestare molta attenzione ai dettagli, e di non commettere leggerezze che potrebbero inevitabilmente compromettere la riuscita delle nozze. Ma quali sono gli errori più comuni che si dovrebbero evitare quando si organizza un matrimonio? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Quali errori evitare quando si organizza un matrimonio

Tutti gli sposi del mondo fanno del loro meglio per organizzare un matrimonio perfetto, che rispecchi in tutto e per tutto la loro idea di fiori d’arancio. Per evitare inconvenienti, alcuni preferiscono affidarsi ad un wedding concierge che si faccia carico dell’allestimento sotto tutti gli aspetti, mentre altri decidono di occuparsi in prima persona di tutti i dettagli, cercando di evitare, per quanto possibile, errori e inconvenienti. A tal proposito, gli esperti sembrano avere pochi dubbi: quando si sceglie di organizzare il proprio matrimonio, non bisogna lasciarsi sopraffare dall’ansia, e concentrarsi su un particolare alla volta.

Allestire una cerimonia di nozze, soprattutto se consigliati da fornitori e professionisti esperti, potrebbe infatti rivelarsi molto meno complesso di quanto si possa immaginare: per gli sposi, sarà sufficiente prestare attenzione a 5 errori in particolare.

Non stabilire un budget

Potrebbe sembrare piuttosto ovvio, ma non fissare con anticipo il budget da spendere per le nozze potrebbe rivelarsi un errore fatale. Stabilire presto la somma da destinare all’allestimento del sì permette infatti di comprendere il livello di servizi a cui si può guardare, stabilendo anche quali siano le vostre priorità. Una volta compiuto questo importante passo, si possono iniziare a fissare appuntamenti con fornitori e professionisti, a visitare le possibili location e a dare uno sguardo ai menù.

Un ulteriore consiglio potrebbe essere quello di destinare la cifra maggiore all’elemento della cerimonia a cui si tenga di più, e procedere poi con il resto. Ricordate che il budget da destinare al matrimonio avrà un grande impatto su tutti i dettagli del vostro giorno, dal numero degli ospiti alle decorazioni, senza dimenticare l’intrattenimento. Se non decidete una somma di riferimento, diventerà molto difficile cercare di capire con anticipo cosa ci si può permettere.

Non prenotare con sufficiente anticipo

I wedding planner professionisti sono convinti che prenotare la location di nozze e discutere con i fornitori il prima possibile sia un elemento essenziale per delle nozze con i fiocchi. Qualora non riuscissero a riservare con anticipo il luogo del banchetto, gli sposi potrebbero dover fare i conti con un’ indisponibilità nella data da loro scelta. Soprattutto se il “sì” è previsto in alta stagione.



Se non volete rinunciare ad una specifica location per il vostro matrimonio, assicuratevi di mettervi in contatto con i responsabili dai 12 agli 8 mesi prima delle nozze. Per poter organizzare i propri fiori d’arancio, assicurano gli esperti, un anno rappresenta la tempistica ideale, ma sei mesi potrebbero essere sufficienti per le coppie più motivate e precise. Ovviamente il periodo varia anche in base alla data del vostro sì: poiché in Italia i mesi di luglio e settembre sono i più gettonati, sarebbe saggio muoversi con largo anticipo se anche voi li avete scelti. Dopo esservi accaparrati la location, potrete mettervi alla ricerca di fioristi e fotografi.

Se invece avete optato per un meno consueto matrimonio invernale, facendo ricadere la scelta sui mesi di novembre o dicembre, anche sei mesi potrebbero essere sufficienti per mettere le mani sulla cornice nuziale dei vostri sogni.

Non avere un piano di riserva

Per quanto in anticipo si possano organizzare le nozze per evitare inconvenienti, gli esperti consigliano a tutti gli sposi di pensare sempre ad un piano di riserva. Da improvvisi temporali, a cancellazioni dell’ultimo momento, le coppie devono essere preparate ad ogni evenienza. Preventivate quindi con anticipo dei possibili costi extra, come potrebbero essere quelli per un tendone in caso di maltempo. Non sottovalutate, inoltre, la possibilità di un’assicurazione matrimoniale: in caso di forfait o imprevisti dell’ultimo minuto, potreste essere rimborsati per le perdite, scegliendo anche (qualora sia possibile) di posticipare il vostro sì.



Non ritagliarsi del tempo per godere a pieno il momento

Il rischio di farsi risucchiare in un vortice di ansia e stress, sia prima che durante la cerimonia di nozze, è molto alto: decisi a tenere tutto sotto controllo, gli sposi potrebbero perdere di vista l’obiettivo principale del giorno, ovvero quello di celebrare il proprio amore. Come evitare questo inconveniente? Gli esperti consigliano di concedersi degli appuntamenti in cui si decida con anticipo di non parlare dell’organizzazione delle nozze, così da alleggerire la tensione pre-matrimoniale. Nel giorno del sì, invece, si potrebbe spegnere il cellulare, oppure lasciarlo ad un amico di fiducia.

Non affidarsi a dei professionisti del settore

Se molte coppie decidono da subito di affidarsi a fornitori e professionisti per organizzare il proprio sì, altre ne sottovalutano invece l’importanza. Prima di selezionare fotografi, fioristi e ristoratori, assicuratevi di aver passato al vaglio piò opzioni, e di aver fatto la scelta migliore in termini economici, di qualità e coerenza con lo stile ed il tema da voi scelti per la cerimonia.

Qualora non pensiate di avere dimestichezza con fornitori e contratti, potete anche valutare l’ipotesi di un wedding planner: queste figure non sono solo sinonimo di professionalità, ma potrebbero anche risparmiarvi stress ed ansia da preparativi. Soprattutto se la vostra agenda lavorativa è molto fitta.

Un consulente matrimoniale potrebbe infatti essere la soluzione perfetta se non avete intenzione di perdere di vista il focus della vostra festa, ma siete decisi a godere di ogni singolo momento. E’ molto importante proteggere la propria saluta mentale (e i propri investimenti finanziari), così da non rischiare di tramutare il vostro giorno più bello in una specie di incubo. Questo sì, che sarebbe un errore fatale.