Qual è il mese migliore per sposarsi

Dopo aver deciso di compiere il grande passo, tutti i futuri sposi devono fare i conti con l’organizzazione del loro giorno più bello. Ma ancor prima di concentrarsi su abiti, menù e location sono chiamati a scegliere la data per l’imminente matrimonio e, in particolare, il mese che ritengono perfetto per fare da cornice al loro ‘sì’.

Selezionare con cura la data delle nozze è molto importante, perché da essa dipenderanno in gran parte gli altri dettagli della cerimonia, dalla palette nuziale alla possibilità di un banchetto all’aperto. Ma qual è il mese migliore sposarsi? Pur non esistendo una risposta universale a questa domanda, gli esperti sembrano puntare tutto su alcuni periodi dell’anno, particolarmente propizi per diversi motivi.

Come scegliere il mese delle vostre nozze

Alcuni sposi si fanno aiutare dalla numerologia, altri da motivazioni di tipo emotivo e sentimentale, ma nello scegliere la data del proprio matrimonio ci sono molti fattori da tenere in considerazione. Preferire un mese rispetto ad un altro può rivelarsi una scelta vincente sotto alcuni aspetti, ma molto meno per altri. Prima di fissare il fatidico giorno sul calendario, quindi, passate al vaglio tutti i fattori che potrebbero sancire la piena riuscita o un totale flop dei vostri fiori d’arancio.

La prima considerazione riguarda ovviamente il meteo. I mesi estivi come luglio ed agosto, se avete previsto una cerimonia nel Sud dell’Italia, potrebbero rivelarsi eccessivamente caldi per voi e per i vostri ospiti. Così come dicembere e gennaio potrebbero invece essere troppo rigidi se non siete degli amanti della neve. Puntate su stagioni dal clima mite e temperato, che potrebbero mettere d’accordo tutti i vostri invitati. Se avete inoltre pensato ad un destination wedding, ossia una cerimonia lontana dalla vostra residenza, informatevi ovviamente sulle temperature stagionali della destinazione: i mesi autunnali come settembre ed ottobre, in particolare, potrebbero essere una valida opzione se avete scelto una meta turistica. Con l’inizio della routine lavorativa, infatti, potrete evitare folle di visitatori e curiosi, che non mancheranno certo nel periodo estivo o in prossimità di quello natalizio.

In secondo luogo, scegliete in base alla vostra location del cuore. Se sognate di sposarvi in un particolare castello o in una villa estremamente gettonata, assicuratevi di conoscere i mesi in cui sia disponibile o aperta al pubblico. Se si tratta di un ambiente all’aperto, ovviamente, andranno esclusi i mesi invernali a vantaggio di quelli più caldi. Qualora invece nei vostri sogni ci sia una baita circondata dalla neve, concentrate la vostra attenzione sulla stagione più fredda.

Non potete assolutamente rinunciare ad una buona dose di fiori freschi? Calendario della fioritura alla mano, vagliate con attenzione i mesi in cui potreste trovare le vostre varianti preferite. Su tutti, ovviamente, ci sono i mesi primaverili: in particolare aprile e maggio, in cui avrete a disposizione moltissimi tipi di fiori, dalle peonie alle immancabili rose. Infine il budget. Pronunciare il fatidico ‘sì’ sotto il cielo d’estate potrebbe non essere una scelta saggia se non avete a disposizione una somma elevata. Essendo infatti giugno e luglio i mesi più richiesti, potreste trovarvi a fare i conti con prezzi decisamente al di sopra della media.

Per evitare inconvenienti, qualunque sia la vostra scelta, tenete sempre d’occhio il calendario: alla maggior parte degli ospiti non farà piacere rinunciare alle tanto attese vacanze (estive o invernali che siano) per poter essere presenti alla vostra cerimonia di nozze. E sarebbe altrettanto preferibile che la data del ‘sì’ non combaciasse con il compleanno di uno dei familiari più intimi degli sposi.

Qual è il mese migliore per sposarsi

Impossibile trovare un mese che metta d’accordo tutti i futuri sposi: ciascuna coppia ha infatti esigenze, bisogni e gusti differenti, che potrebbero anche essere in conflitto. Tuttavia in Italia, statistiche alla mano, le coppie di innamorati sembrano preferire alcuni periodi rispetto ad altri. E gli esperti sembrano dar loro pientamente ragione. Nello specifico, maggio, giugno, settembre ed ottobre sembrano essere i mesi migliori per pronunciare il ‘sì‘: tra la fine della primavera e l’inizio dell’autunno, infatti, il fattore meteo sembra maggiormanete rispettare le esigenze delle coppie.

Le temperature in queste settimane sono infatti miti e non eccessivamente alte, come invece potrebbe accadere nei mesi di luglio ed agosto, tradizionalmente torridi e per questo poco consigliati, a meno che non decidiate di organizzare un matrimonio spiaggia. Il picco delle richieste nuziali nel Belpaese viene solitamente registrato a giugno, per cui, qualora non abbiate a disposizione un budget molto alto, questo mese potrebbe non essere del tutto alla vostra portata.

I mesi in cui si registra la minor affluenza sono invece dicembre, gennaio e febbraio. Anche in questo caso la responsabilità è da attribuirsi prevalentemente al clima: difficile immaginare un sì sotto la pioggia o circondati dalla neve per i futuri sposi d’Italia, che nemmeno la suggestiva atmosfera natalizia pare convincere a dare un’opportunità alla stagione invernale. Discorso diverso per novembre e marzo: si tratta di periodi in cui le temperature sono piuttosto imprevedibili. Ma, se siete una coppia che ama rischiare, non potreste trovare periodo migliore.