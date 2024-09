Consigli per organizzare un matrimonio low budget

Dalla scelta della data alle app per gestire le spese: ecco qualche consiglio per organizzare un matrimonio low budget

Quando si è chiamati ad organizzare un matrimonio, è molto facile lasciarsi trascinare dall’entusiasmo. In fase di ricerca, in particolare, immagini di fiori d’arancio da sogno con decorazioni e abiti sfarzosi potrebbero accendere la fantasia di moltissime coppie, con risultati piuttosto deleteri. Non tutti, infatti, hanno disposizione un budget elevato, e le prospettive di allestimento per il proprio sì potrebbero essere molto lontane da quelle ammirate sul web.

Non lasciate, quindi, che scenari romantici e lussuosi vi facciano perdere di vista le vostre reali possibilità, ma cercate di sfruttarle al massimo. Pur non disponendo di cifre esorbitanti, infatti, mettendo in atto delle piccole misure potrete raggiungere risultati più che soddisfacenti. Cercate un modo per organizzare un matrimonio low budget? Ecco una serie di consigli e dritte che potrebbero aiutarvi nella difficile impresa

Come organizzare un matrimonio low budget

Prima di mettersi alla prova con l’organizzazione di un matrimonio, è importante non perdere di vista il proprio budget di riferimento. Tanto nella ricerca della location quanto nella realizzazione delle decorazioni, fare delle scelte oculate e con un certo anticipo è importante per contenere i costi, così come rivolgersi a più professionisti e fare una lista delle proprie priorità. Dovete organizzare un matrimonio low budget e siete alla ricerca di consigli e suggerimenti? Date uno sguardo a questa guida.

Non perdete mai di vista il vostro budget

Per poter organizzare un matrimonio low budget, considerate la somma a vostra disposizione come elemento di partenza del progetto. Provate quindi, ancor prima di iniziare le vostre ricerche, a stabilire una cifra approssimativa da destinare a ciascun settore delle vostre nozze.

Pur concedendovi la possibilità di trasgredire leggermente rispetto alla somma di riferimento, eviterete il rischio di agire alla cieca o di lasciarvi condizionare eccessivamente da immagini sui social media.

Fate attenzione alla data del sì

Sposarsi in estate, con i raggi del sole ad illuminare la cerimonia, è il sogno di moltissimi sposi. Tuttavia, pronunciare il fatidico sì nei mesi di giugno e luglio, vuol dire dover ricorrere ad una cifra più alta per la location del ricevimento. In alta stagione, infatti, i costi possono lievitare fino addirittura al 30%, in virtù di una maggiore richiesta.

Non sottovalutate quindi la possibilità di una data autunnale o invernale: non avrete la certezza di temperature miti a farvi da cornice, ma potreste riuscire a riservare la location dei vostri sogni a costi decisamente più contenuti.

Limitate il numero di invitati

Se vi sembra difficile rispettare il budget che vi eravate inizialmente preposti, forse dovreste apportare qualche taglio alla vostra guest list. Non è mai semplice decidere chi debba partecipare al vostro sì e chi invece possa essere “tagliato fuori”, ma è un’operazione necessaria per evitare di spendere cifre esorbitanti.

Un numero maggiore di invitati corrisponde infatti ad un maggior dispendio economico: più bomboniere, più partecipazioni, e, ovviamente, più portate a tavola. Cercate quindi di limitare l’invito ad amici e parenti prossimi, evitando di estenderlo a conoscenti e colleghi.

Considerate anche spese extra e costi aggiuntivi

Nello stilare la lista delle spese relative al vostro sì, non dimenticate di tenere in considerazione costi e spese extra che ciascun fornitore potrebbe richiedere. Se avete ad esempio stabilito di investire 3mila euro per il vostro album e video di nozze, non scegliete un fotografo che vi richieda questa esatta cifra.

A contrario, affidatevi ad un professionista che vi proponga costi leggermente inferiori, così da riuscire a coprire anche eventuali extra che potrebbero sorgere in un secondo momento. Inoltre, anche se le mance non sono in molti casi obbligatorie, potrebbero essere fortemente consigliate per il personale di sala di un ristorante. Non dimenticate nemmeno spese extra relative a permessi e documenti come la licenza di matrimonio.

Usate un’app per gestire le spese

La tecnologia è un’ottima alleata quando si tratta di tenere sotto controllo il budget: esistono infatti numerose app per gestire e monitorare le proprie spese. Ne troverete diverse anche gratuite, che permettono di suddividere entrate ed uscite per categorie, creare statistiche per le transazioni effettuate e generare obiettivi di risparmio.

Alcuni siti web specializzati mettono inoltre a disposizione degli utenti dei tool relativi proprio alle spese matrimoniali, così da non trascurare il minimo dettaglio.

Se è vero che i servizi di un wedding planner potrebbero non essere adatti a tutte le tasche, dall’altro non sottovalutate l’esperienza che un professionista del settore potrebbe apportare alla vostra causa. Vi basterà infatti indicare al vostro assistente di fiducia qual è il vostro budget di riferimento, lasciandogli il compito di rivolgersi a professionisti che più di altri possano rispettare il vostro tetto massimo. Ne guadagnerete anche (e soprattutto) in termini di tempo e di salute mentale, alleviando gran parte dello stress pre-matrimoniale.

Tenete traccia dei pagamenti effettuati

Anche stilare un calendario su cui annotare quando effettuerete ciascun pagamento è un’ ottima soluzione per evitare spese extra. Eventuali ritardi potrebbero infatti corrispondere a prezzi maggiorati o multe, che potrebbero gravare non poco sul vostro budget. Inoltre, in un periodo particolarmente frenetico e ricco di impegni, le dimenticanze sono all’ordine del giorno: tenere traccia di tutti i movimenti finanziari non sarà mai stato così utile.

Fate le dovute ricerche prima di scegliere

Approfittando delle infinite risorse del web, fate le dovute ricerche prima di affidarvi ad un venditore. Navigando potrete infatti comparare le tariffe di diversi professionisti, oltre che i servizi e le disponibilità di ciascuno di loro. Una breve indagine online potrebbe farvi risparmiare diverse centinaia di euro, oltre che aiutarvi ad avere le idee più chiare su cosa richiedere per il vostro sì a ciascun fornitore coinvolto.

Non sottovalutate second hand e riciclo

Anche il wedding si sta adattando ad un mondo sempre più sostenibile e meno consumista: ricorrere al second hand o al riciclo, quindi, potrebbe rivelarsi non solo una scelta etica e responsabile, ma anche piuttosto economica. Qualora ne abbiate la possibilità, ad esempio, potreste riutilizzare l’abito da sposa della vostra mamma, oppure lasciarvi travolgere dai mercatini dell’usato se state organizzando delle nozze a tema vintage.