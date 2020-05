Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, dietro l’addio l’ex moglie di lui: l’indiscrezione

editato in: da

Ci sarebbe Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio, dietro l’addio ad Anna Tatangelo. A svelarlo il settimanale Nuovo, secondo cui la coppia non sarebbe riuscita a superare alcuni dissapori nati a causa del legame, ancora molto forte, fra l’artista napoletano e la prima moglie.

Dal 1986 al 2006, Gigi D’Alessio è stato sposato con Carmela Barbato, suo primo e grande amore. Dalla loro unione sono nati i figli Claudio, Ilaria e Luca. Una relazione terminata con l’entrata in scena di Anna Tatangelo che conquistò il cuore del cantante. Dopo l’arrivo di Andrea, nato nel 2010, l’artista di Sora non aveva mai nascosto la volontà di portare il rapporto con Gigi a un’altro livello.

Nel 2017 la coppia si era separata proprio a causa di alcuni dissapori legati ai progetti futuri. Ma pochi mesi dopo D’Alessio era riuscito a riconquistare la Tatangelo, riportandola ad Amorilandia, il loro nido d’amore alle porte di Roma. Il ritorno di fiamma era stato accompagnato dalla comparsa di un anello di fidanzamento al dito di Anna, segno che la coppia era pronta a sposarsi.

Le nozze future erano state confermate anche dallo stesso Gigi e dalla Tatangelo. Poi un lungo silenzio, un allontanamento riscontrato anche su Instagram, e infine l’addio. In tanti si sono chiesti cosa ci fosse dietro la rottura, arrivata dopo circa dieci anni d’amore. Secondo Nuovo, Anna era intenzionata a sposarsi e avrebbe voluto farlo in chiesa. Per questo avrebbe chiesto più volte a D’Alessio di annullare le precedenti nozze con Carmela Barbato.

Gigi però non se la sarebbe sentita di cancellare l’unione con la prima moglie. I due, nonostante le difficoltà, hanno ancora oggi un buon rapporto, e il cantante avrebbe preferito non fare un gesto così forte nei confronti della ex. Una scelta fatta anche per amore dei figli Claudio e Luca, ma soprattutto Ilaria. Quest’ultima ha sempre avuto un rapporto burrascoso con la Tatangelo che, dopo la prima rottura con il padre, aveva definito “cattiva, ingrata, un diavolo” in un post al vetriolo apparso su Instagram e poi cancellato, con tanto di scuse.