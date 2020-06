La Prova del Cuoco chiude: Anna Moroni si confessa su Antonella Clerici

editato in: da

Anna Moroni torna a parlare di Antonella Clerici e degli anni trascorsi a La Prova del Cuoco. Lo storico programma ideato dalla conduttrice e in onda su Rai Uno presto chiuderà i battenti. Ad annunciarlo è stata Elisa Isoardi, attuale presentatrice della trasmissione, che ha svelato la scelta dell’azienda di viale Mazzini. Intervistata dal settimanale Vero, la Moroni, che ha affiancato la Clerici per moltissimo tempo in tv, ha svelato il loro rapporto, continuato anche lontano dai riflettori.

“Sono un punto di riferimento per lei – ha confessato -: spesso mi ha chiesto parerei e consigli su tante scelte che ha dovuto affrontare nel corso di questi anni di televisione. […] Abbiamo lavorato insieme quasi vent’anni – ha aggiunto -. Tra di noi c’è un legame speciale: lei per me è come una quarta figlia, è come se facesse parte della mia famiglia. So che tutto questo è ricambiato”. Dopo vent’anni, La Prova del Cuoco chiuderà: Anna Moroni non ha commentato direttamente la scelta della Rai, ma ha svelato qual è il segreto per rendere un successo qualsiasi cooking show. “La semplicità, anche sul piccolo schermo, credo che paghi sempre“, ha chiarito.

Al posto della Prova del Cuoco andrà in onda La casa nel bosco, la nuova trasmissione di Antonella Clerici. Un format dedicato alla cucina che verrà registrato nella sua casa ad Arquata Scrivia. Da tempo infatti la conduttrice ha lasciato la città per trasferirsi fra i boschi insieme alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone. Una scelta arrivata dopo l’addio alla storica trasmissione e la morte di Fabrizio Frizzi, suo grande amico.

Qualche giorno fa, dopo un lungo silenzio, la Clerici aveva svelato i dettagli riguardo la sua nuovissima trasmissione che sostituirà La Prova del Cuoco. “Sono almeno due anni che penso a questo programma: da quando mi sono trasferita in Piemonte – aveva confessato -. Tutto torna, sento che questa è l’idea giusta, me lo dice l’istinto. Gli animali, la natura, i fornelli e qualche chiacchierata: è questo quello che so fare. La casa e la vita che vi scorre dentro, insomma”. Ancora incerto il futuro di Elisa Isoardi che dovrebbe essere nel cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice avrebbe ricevuto un’offerta per condurre un programma di medicina.