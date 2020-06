Bianca Guaccero, Detto Fatto non torna a settembre: le novità

editato in: da

Bianca Guaccero su Instagram: semplicemente stupenda

Bianca Guaccero non tornerà in onda con Detto Fatto a settembre. Il programma verrà trasmesso sino al 3 luglio, poi chiuderà i battenti per riaprire a fine ottobre. Una lunga pausa causata dal Giro D’Italia 2020, la manifestazione sportiva infatti è stata posticipata a causa del coronavirus e andrà in scena dal 3 al 25 ottobre. Per questo motivo l’edizione 2020/2021 di Detto Fatto inizierà dopo la fine del Giro D’Italia con un notevole ritardo rispetto alle altre trasmissioni Rai.

Come sottolineato da DavideMaggio non si tratta dell’unica novità del programma. La prossima edizione vedrà al timone ancora una volta Bianca Guaccero, subentrata a Caterina Balivo dopo l’addio, ma ci saranno moltissimi cambiamenti. Il primo riguarda l’orario: Detto Fatto infatti si sposterà per lasciare spazio al nuovo show di Milo Infante che farà da traino alla trasmissione. L’obiettivo della Rai, secondo alcune fonti, sarebbe quello di migliorare gli ascolti che quest’anno non sono stati esaltanti e valorizzare al meglio lo show della Guaccero.

A pochi giorni dalla fine di Detto Fatto infatti i dati rivelano che la trasmissione avrebbe registrato una media del 4% di share. Il programma, sospeso per alcuni mesi a causa dell’emergenza sanitaria, era tornato in onda lo scorso 11 maggio. Ad accompagnare la frizzante Bianca Guaccero una squadra ormai ben collaudata formata da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi, amatissimi anche su Instagram.

E se Detto Fatto sarà ancora in tv nella prossima stagione, lo stesso non si può dire per alcuni programmi di punta della Rai. Stiamo parlando de La Prova del Cuoco, storico show, in tv da quasi vent’anni, che è stato chiuso per volere dell’azienda di viale Mazzini. Dopo l’addio di Antonella Clerici e due anni di conduzione di Elisa Isoardi, i dirigenti hanno scelto di cancellarlo dal palinsesto. Probabilmente non vedremo più nemmeno Vieni da Me: la trasmissione guidata da Caterina Balivo. La conduttrice ha deciso di tentare nuove strade, lasciandosi alle spalle il passato per dare un svolta alla sua carriera. Al di là delle indiscrezioni, solo a settembre scopriremo cosa ci riserverà la nuova stagione televisiva e quali saranno i programmi di maggiore successo.