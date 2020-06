Detto Fatto, la Guaccero omaggia Michael Jackson: il balletto è strepitoso

editato in: da

Bianca Guaccero non smette mai di stupire il suo pubblico: la presentatrice ha aperto la puntata di Detto Fatto in un modo insolito, rendendo omaggio a Michael Jackson.

Ha esordito con balletto spettacolare che ha lasciato tutti a bocca aperta: “Con i tacchi non è facile!”, ha ammesso la conduttrice tra gli applausi del pubblico. Indossando un capello bianco con una fascia nera – uno degli accessori più iconici del re del pop -, la Guaccero ha ballato sulle note del celebre brano Billie Jean, che ha sostituito per un giorno la solita sigla della trasmissione di Rai 2.

Cimentandosi anche con i tacchi nel famoso passo di danza moonwalk – che ha reso celebre Michael Jackson – la presentatrice, dopo la breve esibizione, ha iniziato la puntata ricordando l’anniversario della morte del grande artista:

Permettetemi di cominciare questa puntata ricordando che undici anni fa ci ha lasciato uno dei miei grandi miti della vita, ma un mito per tutti, Michael Jackson.

Con il sottofondo di un altro grande pezzo del cantante, Will you be there, la Guaccero ha anche aperto il suo cuore, confessando ai telespettatori qual è il suo segreto per ritrovare il sorriso:

Volevo ricordarlo con questo brano, che è un po’ la mia canzone: quando sono triste, quando ho un momento in cui non riesco a trovare l’energia, metto questa canzone e la giornata comincia in allegria! Grazie Michael!

Non è la prima volta che Bianca Guaccero parla pubblicamente del suo amore per il cantautore: la conduttrice infatti non ha mai nascosto la sua passione per Michael Jackson, che ha influenzato profondamente la sua vita.

Nel 2015, quando ha partecipato a Tale e Quale Show, si è cimentata nell’imitazione del re del pop, svelando al pubblico le sue grandi capacità nel canto e nel ballo. Un’esibizione che l’aveva resa particolarmente tesa ed emozionata, prima della quale aveva ammesso: “L’ho amato fin da quando ho avuto l’età della ragione”.

In un’altra puntata di Detto Fatto, Bianca aveva confessato che il personaggio di Michael Jackson, nonostante le tante ombre che ne hanno caratterizzato la vita privata, sarà sempre la sua fonte di ispirazione: “Del resto ho sempre vissuto tutta la vita nel mito di Michael!”.