Mara Carfagna è incinta: la politica mamma a 44 anni

Mara Carfagna diventerà mamma. La politica è incinta a 44 anni e presto darà alla luce una bambina. La notizia aveva iniziato a circolare da qualche giorno, grazie ad alcune indiscrezioni di Dagospia, ma la conferma è arrivata grazie a un comunicato dell’Ansa. La vice presidente della Camera dunque si prepara a vivere la gioia della maternità. Accanto a lei Alessandro Ruben, ex deputato e avvocato 53enne a cui è legata dal 2013.

La Carfagna non aveva mai nascosto il suo desiderio di avere un figlio. Qualche tempo fa, intervistata da Francesca Fagnani nella trasmissione Belve, aveva raccontato la voglia di diventare mamma. “Ho il desiderio di avere un figlio. La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme – aveva svelato -. Adesso controllo il cellulare… Avrei dovuto farlo anche prima”. Nel 2011 la politica aveva sposato Marco Mezzaroma, celebre imprenditore edile e fratello della moglie di Claudio Lotito, presidente della Lazio. In seguito le nozze erano terminate bruscamente, forse a causa di alcuni tradimenti, e Mara aveva ottenuto l’annullamento dell’unione dalla Sacra Rota.

Da sempre molto riservata e allergica ai gossip sul suo conto, la Carfagna ormai da anni ha trovato la felicità accanto ad Alessandro Ruben. Intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, l’ex ministro della Pari Opportunità aveva svelato di sentirsi finalmente serena e appagata. “Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire – aveva ammesso -. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto”.

Per ora non sono stati svelati dettagli riguardo la gravidanza, ma Mara potrebbe diventare mamma nel 2020. L’anno, nonostante le difficoltà, è stato ricco di nuove nascite. Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha dato alla luce la piccola Carlotta, frutto dell’unione con il marito Giulio Tassoni. Anche Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, ha partorito Nina Speranza, primogenita della coppia. Beatrice Valli è invece diventata mamma per la terza volta: lei e Marco Fantini hanno accolto in famiglia Azzurra, arrivata dopo Bianca e Alessandro, quest’ultimo frutto di una precedente storia dell’influencer.