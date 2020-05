Eleonora Daniele mamma: la prima foto di Carlotta su Instagram

editato in: da

Eleonora Daniele è diventata mamma di Carlotta e su Instagram ha pubblicato la prima tenera foto per presentare la sua piccolina al mondo e ringraziare dell’affetto ricevuto.

La presentatrice, che ha dato alla luce la prima figlia il 25 maggio alle 20.15, ha condiviso sul suo profilo Instagram un dolcissimo scatto che ritrae la manina della piccola Carlotta mentre stringe il dito di mamma Eleonora che così scrive: “Eccoti qui amore mio . E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore . La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, , desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg ! La più grande emozione della mia vita”. La bimba è nata in una clinica romana, la Casa di Cura Santa Famiglia, come si legge nel post della neo-mamma.

Carlotta infatti è arrivata prima del previsto, doveva infatti nascere ai primi di giugno. Una bella sorpresa per la mamma che la mattina era ancora negli studi Rai a condurre Storie Italiane che oggi non è andato in onda. Insomma parto anticipato e inaspettato per la conduttrice, proprio come è accaduto qualche giorno fa ad Alena Seredova con la sua Vivienne che è voluta venire al mondo in anticipo.

Su Instagram la Daniele ringrazia poi per i messaggi: “Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto❤️.” A risponderle prontamente c’è Mara Venier che è stata la prima a condividere sui social la nascita della piccola di cui dovrebbe essere madrina al battesimo.

Moltissimi gli auguri dei colleghi vip. Da Alberto Matano a Francesca Fialdini, da Giovanni Ciacci a Samantha Togni e Maria Grazia Cucinotta.