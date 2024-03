Eleonora Abbagnato e quella decisione difficile su Balzaretti: “Il nostro segreto”

Fonte: Getty Images Federico Balzaretti e Eleonora Abbagnato

Quattordici anni dopo e una famiglia allargata, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si amano ancora. Tanto, tantissimo, nonostante le difficoltà quotidiane. Un sentimento profondo e intenso, che ha saputo resistere al tempo e alle molte prove della vita. L’étoile ha svelato in tv il suo segreto d’amore con l’ex calciatore non nascondendo momenti difficili e complicati della loro relazione.

Eleonora Abbagnato a La volta buona parla della relazione con Balzaretti

“È molto difficile tenere tutto insieme, soprattutto quando si hanno due lavori distanti. – ha raccontato Eleonora Abbagnato a La volta buona di Caterina Balivo – Adesso lui è direttore sportivo nel Vicenza, purtroppo qualche anno fa ha dovuto smettere di giocare per un infortunio e questa è la stata la decisione forse più difficile della nostra vita anche famigliare perché quando ha smesso alla Roma poi io ho firmato a Roma, quindi forse per caso siamo destinati anche a stare lontani”.

La ballerina, che dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, ha aggiunto: “Sono molta fiera di quello che sta costruendo per il suo percorso perché è quello che vuole fare lui e ha studiato tantissimo anche lui. Facciamo tutti i giorni tanti sacrifici con la famiglia, il nostro segreto è non vivere insieme 24 ore. L’amore ancora c’è, lo dico pubblicamente, dopo 14 anni e avendo anche avuto le sue figlie che ormai sono grandi: una è all’Università a Parigi e una è ancora con me. Ormai siamo una vera famiglia completa, questo è quello che mi rende felice”.

Nel salotto della Balivo l’Abbagnato non ha potuto fare a meno di ribadire il grande amore che prova per Balzaretti, l’uomo che indubbiamente le ha cambiato la vita: “Lui è un uomo speciale, posso ripeterlo mille volta che ha avuto il coraggio di giocare e tenersi queste due bambine così piccole; non ce ne sono tanti nel mondo come lui”.

E poi: “Federico era un calciatore atipico e questo mi ha aiutata, però, per trovare l’uomo giusto non è facile. Io non avrei mai fatto dei figli se non avessi avuto un uomo così che mi ha supportata anche nel mio lavoro; io danzavo ancora come étoile all’opera di Parigi”.

La famiglia allargata di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono genitori di Julia, 11 anni, e Gabriel, 9. La bambina ha deciso di seguire le orme materne nella danza mentre il piccolo gioca a calcio come il padre. L’ex difensore è anche padre di Lucrezia e Ginevra (che hanno rispettivamente 18 e 16 anni) avute dall’ex compagna Jessica Gasparin.

Le due ragazze sono state cresciute dallo sportivo con l’aiuto dell’Abbagnato, come confidato dalla stessa Eleonora in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Di Lucrezia e Ginevra non sono la mamma ma le ho cresciute io. È una storia particolare, Federico ha avuto l’affidamento esclusivo. La madre biologica aveva altro da fare”.

Ma l’artista ha precisato: “Le amo, è come se fossero figlie mie. Ma se non studiano mi arrabbio, se si comportano male le sgrido e tolgo il cellulare. Ho sempre amato i bambini, da piccola giocavo a fare la mamma, mio papà aveva sei fratelli e sorelle, famiglia siciliana numerosa”.

E infine: “La piccola mi chiama mamma, la grande mi chiama Ele. Aveva un anno e mezzo quando l’ho vista la prima volta. È legatissima a Federico, che è un padre fantastico. Lo risposerei ogni mese“.