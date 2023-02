“Bastian nella villa all’Eur”: la vicinanza alla Blasi irrita Totti. Il motivo

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller sta procedendo per il meglio. A dir poco, dal momento in cui l’imprenditore tedesco avrebbe già iniziato a dormire proprio nella villa dell’Eur, quella stessa casa in cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha vissuto a lungo al fianco dell’ex marito, Francesco Totti. Una scelta, tuttavia, che non ha convinto l’ex calciatore, anzi: alcune indiscrezioni gettano ombre proprio sul legame con Noemi Bocchi.

Ilary Blasi e Bastian Muller, il legame si rafforza: la notte nella villa all’Eur

Ad avere riportato la notizia della vicinanza di Ilary Blasi e Sebastian Muller è Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. “L’ha raggiunta a Roma. Dopo una serata al ristorante con amici (tra i quali anche Michelle Hunziker) Ilary ha portato Sebastian nella sua villa all’Eur”. La notizia va a confermare le indiscrezioni di Deianira Marzano, che aveva anticipato appunto l’incontro notturno.

“Bastian è a Roma per la prima volta. La sera è andato a dormire nella villa di lei e Totti”. Dunque, alla fine, tra il divorzio burrascoso e il lavoro per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, nella vita della Blasi c’è spazio per l’amore. Pare, infatti, che lei voglia chiudere in fretta la separazione, e che alla fine il motivo sia proprio la ritrovata serenità con l’imprenditore tedesco.

Perché Francesco Totti sarebbe irritato da Ilary Blasi e Bastian Muller

In realtà, le indiscrezioni non finiscono qui. Alcune fonti vicine a Totti, ha sostenuto Deianira Marzano su Instagram, parlerebbero di un Francesco ancora molto innamorato di Ilary. La foto condivisa su Instagram, in cui per la prima volta ha mostrato ufficialmente Noemi Bocchi, sarebbe da leggere come una “ripicca” nei confronti della Blasi. Sono solo voci e non c’è nulla di certo, è bene sottolinearlo, e non sappiamo quanto margine ci sia per un ritorno di fiamma tra Totti e la Blasi, dopo quanto successo.

Il gesto di Francesco Totti per Noemi Bocchi

Negli ultimi tempi, in realtà, sono state condivise diverse notizie di “crisi” tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Nulla di ufficiale, tuttavia: in realtà, l’ex calciatore ha anche condiviso per la prima volta una foto della Bocchi al mare, a Santa Severa, dove hanno trascorso una giornata insieme a Cristian. La foto, tuttavia, è finita al centro di alcune indiscrezioni: sarebbe infatti da intendersi come una ripicca nei confronti della Blasi.

Il tag presente nella foto non è casuale: sono stati insieme proprio all’Isola del Pescatore, un ristorante esclusivo di Santa Severa, dove oltretutto Totti ha fatto la proposta alla Blasi. La separazione tra gli ex è ancora in corso, e l’obiettivo è di evitare il divorzio giudiziale, per giungere a una soluzione consensuale. Non sappiamo ancora per il momento come andrà a finire, ma quel che è certa è la volontà della Blasi di lasciarsi tutto alle spalle e magari di costruire qualcosa di bello con Bastian. Pensare al futuro – e alla sua famiglia, ai suoi figli – è sempre stato il suo obiettivo dopo la nota ufficiale sulla separazione da Totti affidata ad Ansa.