“GF Vip 7”: chi è Mehmet, il misterioso fidanzato di Gegia

La comica Gegia è la nuova Pamela Prati?

Nella puntata in prima serata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda giovedì 29 settembre, tra le altre cose, si è parlato anche della love story della vippona Gegia, che ha confessato di essere da qualche mese legata sentimentalmente a un ragazzo turco.

La stessa concorrente, al secolo Francesca Carmela Antonaci, ha infatti raccontato della sua relazione con un certo Mehmet, suo attuale “compagno a distanza”.

“Prima di conoscerlo ero sola da 11 anni” ha dichiarato la comica “l’ho conosciuto al bar dell’aeroporto di Istanbul, stavo parlando con la barista e non riuscivo a farmi capire. A un certo punto mi viene in aiuto questo ragazzo turco…”.

Mehmet: tutto sul fidanzato di Gegia

Secondo quanto ha raccontato Gegia, Mehmet ha 43 anni, lavora come operaio – e in particolare come saldatore – nei cantieri edili ed è nel bel mezzo di un burrascoso divorzio con l’ex moglie di origini olandesi. La concorrente del GF Vip ha anche sottolineato che il suo compagno lavora tantissime ore al giorno.

Facendo una ricerca sui social è stato possibile risalire al probabile fidanzato misterioso di Gegia che, dalle foto apparse in tv, molti hanno paragonato fisicamente a Pierpaolo Pretelli.

Tra gli amici di Gegia su Facebook, infatti, spicca un certo Mehmet Bozkurt che dall’immagine del profilo sembra proprio essere la stessa persona di cui la concorrente ha parlato.

L’uomo non sembra avere 43 anni, come ha affermato la fidanzata, ma 45, vive a Scutari – in provincia di Istanbul – e risulta ufficialmente single.

Gegia come Pamela Prati: Mehmet è il nuovo Mark Caltagirone?

Dopo la confessione in diretta tv di Gegia, qualcuno è subito andato alla ricerca del suo presunto fidanzato per contattarlo e, proprio durante la puntata del GF Vip di giovedì, Giulia Salemi ha affermato che Mehmet Bozkurt ha dichiarato a un utente Twitter di non conoscerla affatto.

Le parole della Salemi hanno subito fatto scattare un dubbio: e se Mehmet fosse il Mark Caltagirone di Gegia? D’altronde la stessa concorrente nel suo racconto ha sottolineato che, dopo il primo incontro avvenuto ad aprile, non ha mai rivisto l’uomo benché lui ad agosto abbia affermato di amarla.

Tra Gegia e Mehmet la storia è infatti proseguita unicamente tra messaggi e videochiamate. In questi giorni, una testata online ha provato a parlare con il diretto interessato che alla fine ha confessato di conoscere la sua presunta compagna ma ha aggiunto: “Dozzine di persone mi contattano ogni giorno e mi chiedono le stesse informazioni. Non rilascio interviste a proposito della mia vita privata. Gegia sta partecipando al programma e sono davvero arrabbiato con coloro che intendono manipolare questa situazione. Non intendo commentare”.

A quanto pare, sarà molto difficile per Alfonso Signorini mantenere la parola data a Gegia di farle re-incontrare dal vivo il suo fidanzato e forse il consiglio che le ha dato la coinquilina Pamela Prati (esperta di relazioni impossibili) di non illudersi andrebbe preso in considerazione.

Per quanto Gegia in realtà sembri aver messo in conto che la sua relazione potrebbe essere un sogno ad occhi aperti, come si è percepito dalle sue parole: “Ma posso sognare un po’? Sono stata con tanti italiani e i risvegli sono stati orrendi. Con lui voglio stare almeno una settimana. Perché non ci devo credere?”.