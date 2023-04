“Isola dei Famosi”, malore Helena Prestes: i concorrenti iniziano a cedere

Fonte: IPA Helena Prestes, il malore all'Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è molto più di un mero reality: è un vero e proprio survivor game durante il quale gli audaci concorrenti vengono messi a dura prova, e non solo con le adrenaliniche prove ricompensa settimanali.

Sull’isola, infatti, il cibo non è garantito e le condizioni di vita nella natura selvaggia delle Honduras non sono delle migliori. Non è raro, infatti, che la tempra dei concorrenti venga messa alla prova dal fisico che in alcuni casi non regge al forte stress.

Non a caso, l’lsola dei Famosi 2023 sta già mettendo in difficoltà i naufraghi e alcuni di loro stanno iniziando a cedere, prima su tutte la modella Helena Prestes che proprio in queste ore è stata vittima di un malore che ha preoccupato tutti.

Isola dei Famosi, malore per Helena Prestes: cosa è successo

La modella trentatreenne di origini brasiliane Helena Prestes, come tutti i suoi compagni di viaggio, è sbarcata in quel delle Honduras con le migliori intenzioni. Eppure, è stata proprio lei la prima a cedere sotto la pressione fisico-emotiva dovuta alla vita “selvaggia” che sono chiamati a fare i concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Proprio in queste ore, Helena è stata infatti colpita da un malore. Fortunatamente le sue compagne di squadra, le Chicas, la hanno subito soccorsa e Corinne Clery in particolare ha subito smosso i naufraghi per darle una mano.

Dal racconto che ha fatto l’attrice francese sembra che Helena abbia avuto problemi di stomaco e conseguente spossatezza, oltre che una nottata molto turbolenta. “Deliravi. Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?” ha chiesto la Clery alla ragazza una volta che si è ripresa.

Il malore di Helena a quanto pare, e a detta anche della produzione, è e ormai sotto controllo e sembra sia stato dovuto all’assunzione di cibo crudo.

Ma se Helena è stata la prima “vittima” del cibo cacciato sull’isola (non sempre commestibile), anche un’altra naufraga – per motivi diversi – ha vissuto momenti non facili. La Chica Cristina Scuccia, al secolo ex Suor Cristina, ha dovuto fare i conti con una sua grande fobia: il buio.

Ad aiutarla a calmarsi è stata ancora una volta Corinne Clery che ha raccontato: “Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata così, spaventatissima, seduta impietrita. Io ho sofferto la paura del buio” ha ammesso l’attrice “E so cosa significa”.

Fonte: IPA

Isola dei Famosi, malore per Helena Prestes: ma è polemica

Nonostante il suo crollo fisico, sembra che la maggior parte delle Chicas siano contro Helena Prestas, accusata di svegliarsi ogni mattina con la vena polemica e di fare la vittima in ogni occasione.

A discutere direttamente con la modella è stata Nathaly Caldonazzo, attaccata per prima dalla Prestas con l’accusa di muoversi troppo e svegliarla durante la notte. Dalla parte di Nathaly si sono schierati Corinne Clery, Fiore Argento e anche Andrea Lo Cicero: tutti pensano che Helena giochi a fare troppo a fare la vittima e crei polemiche inutili quotidianamente.

Tra le Chicas, l’unica amica della brasiliana sembra essere Claudia Motta che, dopo lo scontro con Nathaly, l’ha raggiunta e si è palesemente schierata dalla sua parte, dandole un prezioso consiglio: “Non te la prendere e cerca di lasciare andare le cose”.

Isola dei Famosi Helena Prestes: il sostegno di Nikita Pelizon

Tutto bene quel che finisce bene, fortunatamente il malore che ha colpito Helena Prestes sembra sia stata solo una piccola intossicazione e già la naufraga è pronta a rientrare in gioco più decisa che mai ad andare avanti e a vincere il televoto che la vede scontrarsi con il membro più anziano della tribù degli Hombres: Marco Predolin.

D’altronde, Helena non è nuova a reality che mettono a dura prova il fisico e lo spirito in quanto è stata tra le protagoniste dell’edizione 2022 di Pechino Express dove ha gareggiato con Nikita Pelizon, la vincitrice dell’ultimissima edizione del Grande Fratello Vip.

Nikita in una recente intervista ha sottolineato che sostiene più che mai la sua ex compagna di viaggio: “Spero che riesca a mantenere la calma e che vada tutto bene. Nella scorsa puntata mi è già piaciuto il suo comportamento”.