“Isola dei Famosi”, Alessandro Cecchi Paone “odia le donne”: l’accusa di una naufraga

Scontro al vetriolo tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, che all’Isola dei Famosi hanno dato vita ad una furibonda litigata nel cuore della notte. Ad accendere gli animi è il timore di Corinne Cléry per i serpenti che popolano la spiaggia: il giornalista le ha rivolto un consiglio su dove dormire per evitare spiacevoli incontri ravvicinati, ma la Caldonazzo le ha suggerito un’alternativa differente. Il suo consiglio si è scontrato tuttavia con le idee del naufrago ed è scattata la lite, tra toni accesi e accuse reciproche.

“Isola dei Famosi”, è scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo

A pochi giorni di distanza dal debutto dell’Isola dei Famosi, gli animi in Honduras iniziano a surriscaldarmi. E anche il motivo apparentemente più futile può scatenare furibonde litigate. Come quella che è andata in scena tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo che, la scorsa notte, non si sono risparmiati attaccandosi a vicenda.

Tutto è nato da un timore di Corinne Cléry, che è parsa terrorizzata al pensiero dei serpenti che popolano la loro spiaggia. Timore che ha subito portato i suoi compagni di avventura a stringersi a lei, per rasserenarla. Cecchi Paone si è subito mobilitato per trovarle un posto lontano dagli ospiti indesiderati, spiegandole: “Il serpente ha bisogno del calore della roccia, quindi non verrà mai qua in mezzo, perché non vede nulla e perché c’è il mare”.

La Caldonazzo, tuttavia, tende a ridimensionare il problema spiegando: “Siamo protetti da un telo gigante“. Il suo intervento, però, scatena la furiosa reazione del giornalista: “Ma lei non ci vuole dormire lì, la fobia è fobia”. E aggiunge, in riferimento alle sue conoscenze: “Esiste una cosa che si chiama scienza, io so cosa dico“.

Nathaly Caldonazzo, l’accusa al compagno di viaggio: “Odia le donne”

I toni accesi di Alessandro Cecchi Paone hanno subito portato Nathaly Caldonazzo allo scontro, ma il giornalista ha contrattaccato: “Urlo quanto mi pare, perché tu dici stupidaggini, non sai nulla di zoologia”. Ed è il successivo commento ad accendere definitivamente lo scontro: “Pescivendola, vai!“. L’attrice, sentitasi offesa dall’epiteto, ha subito affrontato il naufrago: “Pescivendola a chi?”. Alcuni compagni di viaggio lì presenti hanno cercato di calmarli, sino all’ennesimo affondo di Cecchi Paone che, rivolgendosi a Corinne, ha detto: “Scegli te se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo”.

Il giornalista, a seguire, si è allontanato dal gruppo per far sbollire la rabbia. Anche Nathaly è uscita provata dallo scontro, e ha lanciato una durissima accusa al giornalista sfogandosi con alcune compagne: “Questo odia le donne, te lo dico io. Ha un problema con le donne”. E, anche di fronte alle telecamere del reality, lontana da tutti, l’ex gieffina ha raccontato le sue sensazioni a caldo: “Mi sono cascate le braccia, posso dire? Questo urlare ‘Io sono uno scienziato’. Ma sei un gran cafone”.

Alta tensione in Honduras, dunque. In questi primi giorni di reality non sono mancati i colpi di scena, dalla prima infrazione al regolamento commessa dai naufraghi al recente malore accusato da Helena Prestes. L’Isola dei Famosi, si sa, mette a dura prova fisico e nervi, e quanto accaduto in questi primi giorni di edizione ne è la perfetta dimostrazione.