Addio a Christopher Pennock, attore di General Hospital

Il mondo della tv piange la morta di Christopher Pennock, attore di General Hospital scomparso a 76 anni. La scorsa estate il divo americano aveva annunciato di avere un melanoma e nell’ultimo periodo era stato ricoverato in una clinica in California.

Ad annunciare la scomparsa dell’artista, comparso in serie tv cult come General Hospital e Dark Shadow, è stata una pagina fan che ha diffuso le parole di Lynn Dunn Pennock, moglie dell’attore. “È passato alla pura terra di Dewachen con completa illuminazione, lasciando dietro di sé solo un corpo arcobaleno”, ha spiegato la donna. A ricordare Christopher anche tanti colleghi fra cui David Selby che per diverso tempo aveva condiviso il set con lui.

“Chris era un amante del divertimento – ha spiegato sul suo blog -. Era generoso, gentile e aveva un grande sorriso. Era il tipo di persona di cui questo mondo ha più bisogno. Il suo spirito e la gioia di vivere saranno con me e tutti coloro che sono stati fortunati ad incrociare il suo cammino”. Parole di cordoglio arrivate anche d Kathryn Leigh Scott, attrice che in Dark Shadow aveva vestito i panni della governante Maggie Evans: “Un giorno triste per tutti noi che amavamo Chris Pennock – ha scritto su Facebook -. Celebrare la sua vita gloriosa e il suo spirito mentre piangiamo la sua perdita è difficile e temo che il dolore per la perdita di un caro collega e amico sia il sentimento dominante per me oggi. Chris, sarai sempre nel mio cuore”.

Classe 1944, Christopher Pennock aveva iniziato a recitare da giovanissimo, laureandosi presso l’American Academy of Dramatic Arts di New York. La sua carriera era iniziata grazie a Broadway, dove era stato protagonista di numerosi spettacoli. Mentre stava interpretando il capolavoro A Patriot for Me era stato notato da Dan Curtis, il creatore di Dark Shadows, che l’aveva scelto per uno spettacolo teatrale. A regalargli il grande successo però erano state due serie tv molto amate: Dark Shadow e General Hospital. Era inoltre comparso in numerose soap opera, da Legacy a Dinasty, passando per Melrose Place, Baywatch e Due poliziotti a Palm Beach.