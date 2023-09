Addio a Billy Miller, aveva solo 43 anni: lottava contro la malattia mentale

Fonte: IPA Billy Miller è morto a 43 anni

Billy Miller aveva soltanto 43 anni quando è scomparso lo scorso 15 settembre. Una notizia che ha lasciato di stucco milioni di fan che lo hanno visto destreggiarsi in alcune delle soap opera più seguite di sempre. Era giovane sì, ma anche uno dei volti di General Hospital e Febbre d’Amore. Chi mastica il genere sa bene di cosa parliamo. L’annuncio è stato dato dal suo manager che, mediante una nota, ha diffuso la tragica notizia.

Billy Miller, l’attore lottava contro il disturbo bipolare

C’è sempre molta amarezza quando si legge la notizia di una morte così inaspettata, di quelle che si portano via troppo presto giovani uomini e donne con ancora tanti anni ed esperienze davanti a sé. Ancora una volta questa amarezza ha preso il sopravvento e non solo per i fan delle grandi soap americane, ma per una famiglia prima di tutto, che ha perso un pezzo di cuore, e per chi – non da meno – ha potuto conoscerlo professionalmente parlando.

La manager di Billy Miller, Marnie Sparer, ha diffuso personalmente una nota per comunicare la morte dell’attore affidandola al Los Angeles Times, nota in cui è stato piuttosto breve: “Stava lottando contro il disturbo bipolare quando è morto – si legge nella dichiarazione -. Lascia dietro di sé moltissimi amici e colleghi a cui mancherà la sua calda personalità, il suo spirito generoso e la sua genuina gentilezza“.

Non si conoscono attualmente le cause specifiche della morte, che probabilmente la famiglia preferisce tenere per sé, anche se c’è chi inevitabilmente ha già formulato delle ipotesi. Anche per via della malattia maniaco-depressiva di cui soffriva, che provoca cambiamenti estremi nell’umore, non è difficile pensare al suicidio.

Ma sono solo ipotesi. L’unica certezza è che il 17 settembre avrebbe dovuto essere il giorno del suo 44esimo compleanno e, invece, si è trasformato in un giorno di lutto, dopo il triste annuncio.

Billy Miller, da “Febbre d’Amore” a “General Hospital”

Sono titoli che non hanno bisogno di presentazioni e Billy Miller ne è stato uno dei volti più amati. L’attore era una vera star televisiva negli Stati Uniti e nel mondo, dove serie tv come queste vengono trasmesse da interi decenni. Il successo è esploso quando ha ottenuto il ruolo di Richie Novak in All My Children (La valle dei pini) della ABC, poi poco dopo aver lasciato la soap opera è stato scelto per il ruolo di Billy Abbott in The Young and the Restless (Febbre d’Amore) della CBS. Personaggio, quest’ultimo, che ha interpretato con grande successo di critica nel corso di oltre 700 episodi e che gli è valso ben tre Daytime Emmy Awards.

Poi è stata la volta di General Hospital della ABC dove non ha avuto solo un ruolo, ma ben due: l’attore ha vestito i panni dei gemelli Jason Morgan e Drew Cain, anche qui riscuotendo un enorme successo. Dopo questi tre lunghi periodi in ​​alcune delle più grandi soap opera via cavo, Billy Miller ha deciso di dare una svolta al suo curriculum dedicandosi a ruoli ricorrenti in serie drammatiche come Suits (la stessa in cui ha recitato Meghan Markle) e Truth Be Told ma nel corso della sua carriera è apparso anche in Ray Donovan, Fatal Honeymoon, American Sniper, Ringer, Castle e Justified.