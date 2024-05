Fonte: Getty Images Kate Middleton, Principessa del Galles

Non solo chemioterapia preventiva: per sconfiggere il cancro scoperto lo scorso gennaio Kate Middleton ha deciso di puntare anche sulla vitamina N. Molto popolare in Giappone, è consigliata dagli specialisti ad Harvard e sta diventando sempre più importante nella comunità scientifica. Per la Principessa del Galles un’alleata preziosa in questi mesi complicati: la moglie del Principe William non vede l’ora di tornare alla sua vita di sempre e ai suoi doveri reali.

Kate Middleton cancro, che cos’è la vitamina N

A differenza di tutti i gruppi e sottogruppi di vitamine esistenti, la vitamina N non viene consumata attraverso alimenti, succhi, verdure o integratori alimentari, ma viene in sostanza praticata. La vitamina N si riferisce all’importanza di connettersi con la natura. È una sorta di rimedio verde che aiuta tramite le attività all’aria aperta. In Giappone è molto nota ed è conosciuta con il termine di Shinrin-Yoku o Bagno nella foresta.

È la vitamina della natura e per questo viene chiamata vitamina N. “Kate Middleton ha sempre tratto forza e ispirazione dalla natura e dalla vita di campagna”, ha fatto sapere la giornalista Jennie Bond, specialista in questioni relative alla royal family per la BBC. La Principessa ha sempre apprezzato il contatto con la natura e questa connessione potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel suo processo di guarigione.

Quali sono i benefici della vitamina N? In primis rafforza la salute mentale e riduce i rischi di depressione e ansia. Poi aumenta la produzione di endorfine nel corpo (il cosiddetto ormone della felicità), rafforza il sistema immunitario e aumenta l’autostima e l’autocontrollo. Inoltre riduce lo stress, migliora la qualità del sonno, regola la pressione sanguigna, tiene a bada il diabete e l’obesità e aumenta i livelli di energia del corpo. Rende più energici e allontana ogni tipo di negatività.

Per coloro che affrontano problemi di salute, come Kate Middleton durante il trattamento chemioterapico, il contatto con la natura può essere particolarmente utile. Oltre a rafforzare le difese dell’organismo, può fornire un sollievo fondamentale dallo stress e dall’ansia associati alla malattia.

Gli esperti dell’Università di Harvard hanno approfondito i notevoli benefici che offre il contatto con la natura. Un recente articolo pubblicato su Harvard Health Publishing indica che “il semplice atto di trascorrere del tempo attorno agli alberi e agli spazi verdi migliora la nostra salute e il nostro umore”.

Non a caso Kate Middleton sta affrontando la sua lunga convalescenza all’Adelaide Cottage, un’affascinante dimora storica nella tenuta di Windsor Home Park, nella città reale di Windsor, dove si sta concedendo lunghe e salutari passeggiate. Catherine sta trascorrendo gran parte del tempo pure tra letture, pianoforte e giochi con i tre figli George, Charlotte e Louis.

“Stiamo tutti bene”, ha dichiarato di recente il Principe William durante un incontro pubblico anche se al momento non è chiaro quando Kate Middleton tornerà in pubblico. C’è chi assicura che non accadrà prima dell’estate e chi invece è più fiducioso a riguardo. Per ora nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da Kensigton Palace, che si è limitata a chiedere privacy e rispetto per la Principessa.