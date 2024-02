Senza Kate Middleton, le tre donne che comandano la Famiglia Reale

Fonte: IPA Kate Middleton

Tre donne al comando nel Regno Unito. I recenti problemi di salute di Kate Middleton e Re Carlo III hanno cambiato improvvisamente gli impegni e i ruoli dei membri della famiglia reale inglese, che in questi giorni devono fare a meno anche del Principe William, che ha deciso di dedicarsi completamente alla moglie. L’erede al trono ha infatti annullato ogni impegno per stare accanto alla Principessa del Galles. A capo della Corona ci sono ora: la Regina Camilla, la Principessa Anna (sorella di Re Carlo) e Sophie, la Duchessa di Edimburgo nonché moglie del Principe Edoardo e di conseguenza cognata del Re.

Re Carlo III e Kate Middleton sono stati dimessi lo scorso lunedì dalla London Clinic dove sono stati operati rispettivamente alla prostata e all’addome. La Principessa del Galles sta affrontando la convalescenza nella sua casa di Adelaide Cottage: resterà lontana dagli impegni di corte fino a Pasqua. Potrà contare sul sostegno della madre Carole, che si sta occupando della gestione dei tre nipotini George, Charlotte e Louis, e dell’assistente Natasha Archer. Ad oggi restano avvolti nel mistero i problemi di salute della moglie di William.

A casa Kate Middleton ha ritrovato l’affetto dei suoi bambini, che hanno organizzato una festa speciale. Una fonte vicina alla Principessa ha raccontato ai tabloid inglesi che George, Charlotte e Louis erano felicissimi per il ritorno a casa della mamma e hanno voluto organizzare per lei un party casalingo. Tutti e tre hanno disegnato per lei dei bigliettini e le hanno preparato i suoi dolci preferiti. Stando all’insider, Lady Middleton è rimasta davvero sorpresa e commossa dal pensiero dei figli. E questo non poteva essere per lei che il più bel benvenuto, dopo le due settimane di degenza in ospedale.

Le donne al comando della Famiglia Reale inglese senza Carlo e Kate

Al momento è fuori dai giochi anche il Principe Edoardo. Come riporta il Telegraph, il Duca di Edimburgo “si sta prendendo una breve pausa dai suoi doveri pubblici dopo i suoi viaggi in Sud Africa e a Sant’Elena”. Per i reali è normale prendere un breve periodo di pausa dopo tour internazionali così intensi. Il fratello minore di Re Carlo dovrebbe riapparire in pubblico tra una settimana: il prossimo 8 febbraio parteciperà ad un ricevimento presso l’Istituto di Fisica.

Per questo allo stato attuale gli impegni istituzionali sono ancora di più a carico di Camilla, Anna e Sophie, che non si sono tirate di certo indietro. Di recente la moglie di Carlo ha partecipato al centenario della casa delle bambole della Regina Maria e ha fatto visita ad un ospedale alla vigilia della Giornata mondiale contro il cancro. Invece la Duchessa di Edimburgo ha visitato la Harris Girls Academy di Londra, dove gli studenti stavano prendendo parte a un seminario sulla salute, mentre Anna d’Inghilterra ha inaugurato le nuove strutture equestri e ha partecipato a un incontro con l’UNESCO.

Sebbene non abbia più doveri da reale in seguito al divorzio dal Principe Andrea, in questo periodo i riflettori sono puntati pure su Sarah Ferguson che, come Kate Middleton e Re Carlo, deve fare i conti con dei problemi di salute. Alla Duchessa di York è stato diagnosticato un cancro alla pelle dal quale si sta riprendendo e che è stato scoperto l’estate scorsa, quando è stata sottoposta a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia per un tumore al seno.