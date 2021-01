Letizia di Spagna, le confessioni della sua migliore amica

editato in: da

Letizia di Spagna ha una grande amica, che è sempre rimasta accanto a lei, nonostante il passare del tempo e la vita piena di impegni della Regina. Sonsoles Ónega è legata alla Ortiz dal 1999: le loro strade si sono incrociate quando erano entrambe giornaliste e quello che era iniziato come un rapporto tra colleghe ha presto lasciato il posto a un grande legame tra le due, diventando complici, confidenti e amiche.

Nonostante le loro strade si siano divise – quando ovviamente Letizia ha lasciato il giornalismo subito dopo aver annunciato il fidanzamento con l’allora Principe Felipe – il loro rapporto è rimasto intatto nel tempo. “Nulla è cambiato in tutti questi anni”, ha detto al giornale Lecturas la conduttrice, chiarendo che la loro amicizia ha saputo adattarsi alle nuove circostanze.

Sonsoles Ónega è sempre stata molto discreta riguardo alla sua amicizia con la Regina di Spagna, anche se a volte si è lasciata andare a qualche considerazione sulla sua compagna d’avventure. Proprio qualche settimana fa infatti la giornalista non è riuscita a nascondere la sua gioia dopo delle notizie positive riguardo la moglie di Felipe VI: dopo aver visto un video in cui si commentava che Letizia è molto apprezzata tra gli spagnoli, la giornalista ha assicurato: “Bene, era ora. Non dico altro”.

Non è la prima volta che la Ónega elogia pubblicamente il suo ruolo istituzionale. Ad Hola.com aveva confessato: “Penso che abbiamo una grande donna come Regina e sono molto orgogliosa di lei. Tutti le sue azioni sono impeccabili ed esemplari”.

Da tantissimi anni Sonsoles fa parte della famiglia di Letizia: la loro amicizia è così solida e forte che è stata anche una dei testimoni scelti dalla Regina per il suo matrimonio con Felipe. Il loro legame è apparso molto forte anche durante un evento pubblico qualche anno fa: Felipe e Letizia hanno ricevuto il consiglio di amministrazione dell’Associazione della stampa di Madrid al Palazzo della Zarzuela, un evento in cui la complicità delle due amiche era evidente, con grandi sorrisi e sguardi di intesa che non erano sfuggiti ai presenti.

Poi lo scorso anno la giornalista si era ispirata all’amica scegliendo un abito molto apprezzato indossato da Letizia nei mesi precedenti, tanto che in quell’occasione le fu chiesto se le era stato prestato dalla Regina in persona.