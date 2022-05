Letizia di Spagna, l’abito da Regina costa meno di 50 euro

Letizia di Spagna, il look di Mango con incidente in dettaglio

Letizia di Spagna è tornata al lavoro dopo il ponte del primo maggio. La Regina ha presenziato alla consegna dei premi che portano il suo nome indossando un magnifico abito bicolore, bianco e nero, di Mango, che costa meno di 50 euro. Per la precisione 49,99 euro.

Letizia di Spagna è dunque volta a Mérida per consegnare i Queen Letizia Awards 2021, istituiti dalla Casa Reale per promuovere chi si impegna nello sviluppare programmi e azioni di sensibilizzazione nel campo della disabilità e dell’accessibilità universale. La Reina è da sola, suo marito Felipe è impegnato al Cotec Europa 2022. Dunque, può prendersi tutta la scena e lo fa senza indugio indossando il perfetto abito di primavera che possiamo avere anche noi.

Letizia di Spagna, l’abito di Mango per tutte

Dopo averla vista a Palazzo Zarzuela col baby cappotto rosa da quasi 2.500 euro e il completo verde che solo lei poteva indossare con tale classe, Donna Letizia ci stupisce con un fantastico abito di Mango che appartiene alla collezione party e cerimonie. Si tratta di un vestito bicolore, diviso verticalmente a metà, una parte è bianca, l’altra è nera. La gonna è lunga fino ai polpacci ma le spalle sono scoperte, infatti il modello è sbracciato. In vita la Reina porta una cintura nera alta.

Tra le altre cose, quello che sorprende dell’abito di Letizia è il prezzo. Infatti, è in vendita a 49,99 euro. La Reina completa il look richiamando il bianco e il nero nelle décolletée zebrate, di Magrit, il suo brand di calzature preferite, del 2018 che hanno un tacco non esagerato. Mentre la borsa nera con manico singolo è di Hugo Boss e appartiene al suo armadio dal 2015. Al solito Letizia indossa pochi gioielli e poco appariscenti. Questa volta ha scelto i suoi orecchini a forma di stella con diamanti, firmati Chanel. Mentre i capelli sono portati lisci sulle spalle.

Il look della Reina, che segna il vero inizio della stagione calda, è un successo. Lascia tutti estasiati, ma soprattutto può essere facilmente replicabile, vista l’accessibilità del capo. D’altro canto, Letizia ha nel suo armadio diversi modelli di brand low cost, come il magnifico abito da sera di H&M.

Letizia di Spagna, incidente diplomatico col vestito

L’abito di Mango in effetti piace molto e ha già venduto parecchio. Tanto che alla cerimonia non è solo Letizia di Spagna ad avere l’esclusiva. Una delle premiate, Inmaculada Vivas Tesón, indossava lo stesso vestito. E quando si è alzata per ricevere il riconoscimento dalla Regina, le due donne sono scoppiate in una risata vedendosi indossare lo stesso modello. Incidente diplomatico superato.