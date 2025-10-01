Letizia di Spagna, il tailleur bianco low cost è un capolavoro di stile

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Letizia di Spagna lascia il segno con il tailleur pantaloni di Mango che costa meno di 200 euro. La Reina si presenta all’appuntamento con un look total white, ad eccezione degli accessori, e dà una perfetta lezione di stile.

Letizia di Spagna, il periodo bianco

Letizia di Spagna ha un guardaroba molto vario, differentemente da Kate Middleton che se trova il modello che più le si adatta, lo replica in tanti colori diversi. Invece, la Reina ama spaziare e osare. Negli anni ha indossato mini dress, frange, abiti e gonne in pelle, pantaloni sportivi o a sigaretta, scollature e spacchi audaci e tanti, anzi tantissimi tailleur pantaloni, ma tutti differenti l’uno dall’altro in qualche dettaglio.

Se modelli e stili variano, sono i colori che si ripetono. Come Picasso, anche Letizia va a periodi in fatto di look. C’è stato un momento in cui indossava quasi sempre il rosso fuoco, tanto che è stato definito il suo colore distintivo, poi c’è stato il periodo del blu navy. E ora pare proprio che siamo nella fase del bianco, anche se questa tonalità è abbastanza costante nel suo guardaroba.

Comunque, il numero di outfit bianchi che Donna Letizia ha sfoggiato nelle ultime settimane è notevole. Memorabili, in particolare, sono le mise che ha indossato durante il viaggio di Stato in Egitto, dall’abito in pizzo al completo giacca e pantaloni.

Il trend non viene meno e così a conclusione del mese di settembre, la Reina sfoggia un nuovo tailleur, firmato Mango, uno dei marchi low cost che preferisce.

Letizia di Spagna, il tailleur pantaloni di Mango

Non è la prima volta che la Regina dà una lezione di stile con capi che non valgono migliaia di euro. Basti pensare alla tuta di Mango che qualche anno fa fece scalpore, non solo perché le stava benissimo, ma anche perché in saldo costava meno di 50 euro.

Adesso è toccato al tailleur pantaloni che è il look del potere delle teste coronate di ultima generazione. Letizia ha presenziato, come ogni anno, al Teatro Real di Madrid, ai Retina ECO Awards. Si tratta di riconoscimenti che vengono dati a progetti innovativi che combattono il cambiamento climatico attraverso la tecnologia e la creatività aziendale.

Per l’occasione la Regina ha scelto un due pezzi di Mango che non aveva mai indossato prima. Il completo è composto da una giacca corta a bolero, dal taglio dritto con scollo rotondo, maniche lunghe, chiusura frontale con bottoni automatici, due tasche con patta e cuciture decorative (119 euro), abbinata a pantaloni coordinati a gamba dritta e morbida, lunga oltre le caviglie (45,99 euro). Dunque, l’insieme è costato 164,99 euro. Purtroppo però il tailleur appartiene alla collezione dello scorso anno e pare che purtroppo non sia più disponibile.

Letizia di Spagna, le Mary Jane bicolore

Per spezzare la monotonia del bianco, la Reina ha coordinato il tailleur a un paio di Mary Jane bicolore, blu e bianche, aperte dietro, e con cinturini davanti, firmato Sezane, che costano 155 euro.

La Reina le ha già indossate in altre occasioni, ma questa volta le ha abbinate a una borsa blu di Carolina Herrera. Il look è impreziosito da un nuovo paio di orecchini a cerchio con raggi pavé, creati da PDPaola.