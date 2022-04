Letizia di Spagna scopre le gambe col baby cappotto da 2.456 euro

Letizia di Spagna, il perfetto soprabito di primavera è del 2018

Letizia di Spagna ha organizzato un pranzo a Palazzo Zarzuela per il Presidente della Bulgaria, Rumen Radev, e sua moglie, Desislava Radeva. Per le foto di rito sullo scalone della Casa Real, la Reina ha indossato un cappotto naif, firmato Carolina Herrera, che lascia scoperte le sue ginocchia. Era almeno dal 2019 che non osava tanto. Non si può dire che la scelta di questo soprabito sia stata tra le più felici in fatto di stile e non ha nulla a che fare con i centimetri dell’orlo.

Letizia di Spagna, i look della settimana

Letizia di Spagna ha avuto un’agenda piuttosto piena questa settimana, prima con la consegna dei premi letterari dove ha sfoggiato un magnifico completo verde di María Barragán, poi è volata a Palma di Maiorca dove ha riciclato il suo abito bordeaux di Massimo Dutti, giudicato troppo invernale per la stagione, e infine il pranzo di Stato a Palazzo dove naturalmente aveva al suo fianco Re Felipe.

Letizia di Spagna, il cappotto di Carolina Herrera da 2.456 euro

Per l’occasione formale, Donna Letizia ha deciso di indossare il rosa baby, proprio come Kate Middleton per l’evento con la Principessa Anna.

La Reina ha ripescato dal suo guardaroba un baby cappotto, color confetto con piccoli decori floreali, di Carolina Herrera. Si tratta di un capo molto raffinato, a doppio petto e vita alta, scampanato e corto fin sopra il ginocchio. Il modello appartiene alla collezione pre-fall 2018 e allora costava 2.456 euro. Proprio in quell’anno fece il suo debutto tra i look di Letizia che lo indossò due volte a distanza di pochi mesi, la prima il 25 aprile 2018 per un evento sempre a Palazzo Zarzuela e poi il 26 maggio.

Dopodiché la Reina lo ha conservato nella naftalina per quattro anni e l’ha riproposto ora, sfruttandolo come abito-cappotto abbinato a delle décolletée in suede di Lodi. Ovviamente niente borsa, essendo a casa sua. Il baby cappotto dona un tocco di romanticismo primaverile all’immagine della Regina che per la prima volta dopo diverso tempo ha mostrato nuovamente le ginocchia.

Letizia di Spagna mostra le gambe ma il cappotto fa difetto

Come noto, sebbene Donna Letizia a 49 anni abbia un fisico invidiabile, ha eliminato dal suo guardaroba le mini gonne che pure in passato ha ampiamente indossato e con successo. Finalmente ha deciso di svelare nuovamente le gambe perfette con questo mini soprabito molto grazioso. Se però un difetto si deve trovare, questo sta nel taglio a vita alta, non proprio facile da portare. Infatti, quando posa impettita con le mani intrecciate sul grembo per la foto ufficiale, il cappotto le fa difetto e le segna la pancia, per altro inesistente.

Per il resto, l’outfit è impeccabile. I capelli sono portati liscissimi, sciolti sulle spalle, come è sua consuetudine ultimamente. Mentre ai lobi, Letizia porta gli orecchini con brillanti e smeraldo, modello Jardín de aire (1.995 euro) di Gold & Roses.