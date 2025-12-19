Kate Middleton e William, qualcosa è cambiato tra loro. “Lui la tratta così”

Kate Middleton e William hanno superato prove durissime e un presunto tradimento. E questo ha cambiato per sempre il loro rapporto

Tra Kate Middleton e William le cose sono cambiate ed è evidente ogni volta che si mostrano in pubblico. Ma a differenza di molte coppie sposate, compresi Harry e Meghan Markle, il loro rapporto ha avuto una svolta più che positiva dopo anni turbolenti e di supposti tradimenti da parte di lui.

Kate Middleton, cosa è cambiato con William

La cartolina di Natale che Kate Middleton e William hanno condiviso sul loro profilo Instagram è l’ennesima prova di questo cambiamento. Si tratta chiaramente di una foto studiata ma quello che hanno voluto esprimere è l’idea di una famiglia normale e unita che si gode le piccole cose della vita come trascorrere del tempo con i propri figli in mezzo alla natura.

Anche prima della malattia di Kate era in atto questa trasformazione della coppia. Dopo il trasferimento di Harry e Meghan in California nel 2020 e la morte di Elisabetta II nel 2022, William e Kate hanno assunto un ruolo più attivo e importante all’interno della Monarchia. Ma questo passaggio ha coinciso anche con una maggiore coesione tra loro che si è mostrata in pubblico come maggiore confidenza tra marito e moglie.

Scambio di sguardi, mani che si sfiorano o accarezzano schiene: gesti intimi e delicati che indicano che non hanno più paura di mostrare i loro sentimenti.

Kate Middleton, la coesione dopo il presunto tradimento

La diagnosi di cancro ricevuta dalla Principessa del Galles nel 2024 ha accelerato questo processo. William, lo ha confessato, ha vissuto un momento drammatico, con la paura di perdere la moglie e la madre dei suoi tre figli.

In lui si è amplificato il senso di protezione nei confronti di Kate. Ed entrambi hanno capito che la vera cosa che conta è la famiglia, l’amore reciproco e quello dei figli. Pur non sottraendosi ai doveri che il loro ruolo istituzione impone, hanno concordato di mettere al primo posto nella vita gli affetti più stretti. Una decisione che si è tradotta in modo concreto in quei piccoli gesti amorevoli e di sostegno che vediamo fare reciprocamente in pubblico.

Pensare che ci sono stati anni in cui si mostravano molto distaccati, secondo un codice di Corte forse un po’ troppo antiquato, ma imposto dalla Regina Elisabetta che non ha mai voluto dare troppa confidenza ai membri della famiglia e tanto meno ai sudditi, mantenendo quella ritualità propria di un Sovrano che si distanzia da tutti.

Non solo, si vocifera che anche William e Kate abbiano avuto le loro crisi coniugali. Anzi, le malelingue danno per certo che il Principe del Galles abbia tradito la moglie con Rose, la Marchesa di Cholmondeley, e che non disprezzava la compagnia delle modelle, quando si trovava in viaggio da solo, specialmente se si prendeva una vacanza dagli impegni di Corte e dalla famiglia.

Ma quei momenti sono ormai lontani. L’amore tra William e Kate ha dato prova di essere solido. “Quello che hanno passato negli ultimi anni è stato terribile“, ha spiegato la storica reale Amanda Foreman. “Questo o allontana le coppie o, nel loro caso, le avvicina. Appiana i contrasti e permette loro di vedersi meglio.” E ha aggiunto che William ora tratta Kate “come una moglie”, anche in pubblico.

