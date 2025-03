Kate Middleton rivale di William allo stadio: il “sussurro nervoso” prima della vittoria

Fonte: IPA Kate e William poco prima della partita

Kate Middleton e il Principe William rivali… ma solo allo stadio! Il rapporto del Principe e della Principessa del Galles procede a gonfie vele e lei è più innamorata che mai. Ma la competitività è una caratteristica che accomuna Kate e William, quindi al Principality Stadium, per assistere alla partita finale tra Inghilterra e Galles, la coppia è stata rivale: William ha tifato per il Galles, mentre Kate è la patrona dell’England Rugby.

Per la prima volta da anni, Kate Middleton e il Principe William hanno assistito insieme a una partita di rugby. Un evento che segna ancora una volta il graduale ritorno alla scena pubblica per Kate Middleton, a quasi un anno dall’annuncio del tumore e della chemioterapia preventiva. Il 15 marzo, allo stadio Principality di Cardiff, la coppia ha preso parte alla partita Galles-Inghilterra, ma da rivali: Kate è patrona della Rugby Football Union, mentre William è patrono della Welsh Rugby Union.

Prima dell’inizio della partita, Kate e William hanno incontrato i giocatori e i loro cari nello spazio dedicato agli atleti. E le affiliazioni creano così una “simpatica” rivalità rugbistica tra la coppia Reale: ambedue sono noti per la passione nei confronti dello sport, oltre che per essere estremamente competitivi. Con loro, tuttavia, non erano presenti i figli, anche se il più piccolo, il Principino Louis, è un grande appassionato di sport.

Il “sussurro nervoso”

Prima della partita, Kate e William sono apparsi assolutamente di buonumore: come si suol dire, la calma prima della tempesta, visto il sussurro nervoso della Principessa una volta arrivata sugli spalti. Si sono inoltre prestati al favore dei flash, scattandosi dei selfie con i giocatori, tra cui un atleta infortunato. L’Inghilterra ha stracciato il Galles, e la Principessa non riusciva a non nascondere la sua gioia, a discapito del marito William, seduto di fianco a lei. E naturalmente William, che durante gli eventi sportivi si concede di non pensare all’etichetta, si è nascosto il volto tra le mani: il Galles ha perso!

E, a tal proposito, come sempre quando sono in pubblico, ogni mossa (e parola) di Kate e William viene passata al vaglio. Come il famoso “sussurro nervoso” della Principessa: quando si sono accomodati sugli spalti, Kate si è seduta accanto a Rob Udwin, Presidente della RFU (Rugby Football Union). Rivolgendosi proprio a Rob, Kate ha detto: “È nervoso, lo vedo”, ha riportato il Mirror.

Si sono dunque messi a disquisire dei giocatori in campo e Rob Udwin ha risposto: “Non è certamente un dilettante”, e Kate: “Non lo è di certo, gioca molto bene come immaginavo”. L’evento si è concluso con la vittoria dell’Inghilterra, quindi… Kate ha battuto William. Dopo la vittoria, la Principessa è stata a dir poco raggiante: il Principe William, invece, come da copione, era molto cupo. Ma lui non prende mai molto bene le sconfitte in campo. E che dire del look della Principessa? Come sempre chic oltre ogni dire: cappotto con bottoni dorati di Alexander McQueen e stivali neri realizzati su misura per lei di Gianvito Rossi.