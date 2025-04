Kate Middleton, la nuova foto su Instagram: è rarissimo che si mostri

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno interrotto la loro vacanza segreta per condividere su Instagram la foto di uno dei membri della famiglia che raramente compare in pubblico. E lo hanno fatto per una buona causa.

Kate Middleton, la settimana piena di eventi senza di lei

Si è conclusa una settimana ricca di eventi e di novità per la Famiglia Reale. Carlo e Camilla sono tornati a casa dopo il loro viaggio trionfale in Italia. Anche Harry ha lasciato Londra alla volta di Montecito, dove che è riuscito a catalizzare l’attenzione con uno show in tribunale.

In tutto questo trambusto Kate Middleton e William sono spariti. Soprattutto la Principessa del Galles non si mostra più in pubblico dallo scorso 17 marzo, è passato quasi un mese. Eliminati i dubbi sulle sue condizioni di salute, Kate semplicemente è in vacanza.

Una volta rassicurati gli animi, ci si è chiesto dove fosse finita. Si pensava nel Norfolk, dove lei e William hanno la loro casa di campagna, Anmer Hall. Invece noi, la coppia coi suoi tre figli è partita per l’ultima settimana bianca di stagione nell’esclusiva località francese Courchevel, molto amata anche da Alberto e Charlene di Monaco.

Qui Kate è stata fotografata con la famiglia in uno chalet esclusivo, pronta per sfrecciare sulle piste da sci con il marito e George. Questi ultimi si sono avvistati i settimana alla partita che l’Aston Villa ha giocato a Parigi.

Kate Middleton, la nuova foto su Instagram

Dopo settimane di silenzio, da parte di Kate, finalmente si è fatta viva anche se solo per condividere una foto su Instagram. La Principessa e suo marito William hanno pubblicato uno scatto simpaticissimo del loro cane Orla per celebrare il National Pet Day (11 aprile).

Nella foto condivisa il cocker spaniel nero dei Principi del Galles è piedi in mezzo a un prato ed è tutto bagnato. A commento dell’immagine è scritto: “Celebriamo gli animali che portano tanta gioia, compagnia e amore nelle nostre vite in questo”. Non viene precisato dove la foto sia stata scattata né da chi, ma potrebbe essere nel giardino della casa di campagna.

Orla è stata adottata da William e Kate nel 2020, dopo la morte del loro precedente cane, Lupo. È indubbiamente un membro a tutti gli effetti della famiglia. Il Principe e sua moglie dormono spesso con lei e lo accompagna nelle sue passeggiate in Cornovaglia.

Recentemente è comparsa in un video insieme a un altro cocker biondo e in molti hanno pesato che William e Kate avessero adottato un altro cagnolino, ma in realtà non ne hanno fatto parola, dunque può essere che si tratti di uno dei pelosetti di James, il fratello di Kate.

Kate Middleton, le rare immagini di Orla

Orla è molto schiva e non compare spesso in foto. Anche se nell’ultimo anno, quando Kate si stava curando contro il cancro, la Principessa l’ha voluta nei video in cui aggiornava sulle sue condizioni di salute.

In ogni caso, di Orla, il cui nome tradotto dal gaelico, significa “principessa dorata”, ci sono solo rari scatti, per questo la scelta di condividere su Instagram una sua immagine ha entusiasmato i sostenitori della coppia. Così c’è chi scrive su Instagram: “Questa foto di Orla è così bella! ❤️🐾”; “Che bella foto di Orla 🐕❤️❤️❤️❤️”. E ancora: “I cocker sono i migliori e gli animali domestici meritano il meglio ❤️”.