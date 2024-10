Fonte: IPA Letizia e Leonor, i look a Sotres

Dopo i Premi “Principessa delle Asturie”, Re Felipe, Letizia di Spagna, Leonor e Sofia sono stati in visita a Sotres, dove la famiglia al completo si è mostrata in look informali, ma sempre con uno stile che lascia il segno. Per quest’autunno, Letizia di Spagna ha optato per un look in pieno stile working girl, rispolverando un grande classico, ovvero il cappotto pied de poule. Il risultato finale? Un abbinamento di certo sobrio, anche in linea con quello sfoggiato da Leonor, la Principessa delle Asturie, più sulle corde country.

La Regina Letizia rispolvera il cappotto pied de poule

Abbiamo già visto la Regina Letizia con il cappotto pied de poule, uno dei grandi classici del suo guardaroba, un vero e proprio capo basic per l’autunno. Come sempre, Letizia è una grande ispirazione: la sua firma stilistica non si nota esclusivamente negli eventi più formali, ma è un punto di riferimento in ogni impegno. Per la passeggiata a Sotres insieme al Re Felipe, a Leonor e a Sofia, ha optato per un cappotto con bottoni monopetto e tasche.

Fonte: IPA

Al look informale ha abbinato dei pantaloni neri con orlo svasato e maglione bianco: naturalmente, scarpe con punta arrotondata per la visita in campagna. Puro stile working girl, come ci ha abituate la Regina Letizia di Spagna, che non delude mai. Mentre usciva dall’hotel, è stata avvistata con la borsa Mango. Per quanto riguarda gli accessori, per Letizia gli irrinunciabili orecchini Gold & Roses e l’anello Coreterno.

Leonor, il look country per la visita a Sotres

Rispetto all’abito smoking indossato dalla Principessa delle Asturie per i Premi, durante la visita a Sotres ha decisamente prediletto uno stile più rilassato, dalle chiare influenze country. Parola d’ordine per il dress code? Comodità, non solo per Letizia, ma anche per Leonor: il look dell’erede al Trono di Spagna si è caratterizzato per una giacca trapuntata oversize con stampa scozzese, colletto classico e tasche laterali. Il costo? 170 euro, con la firma di Sèzane.

Fonte: IPA

Il look, fa notare Hola, ricorda molto quello che la Principessa delle Asturie ha sfoggiato nel 2021 a Santa María del Puerto: sempre di ispirazione britannica, ma quella volta la firma era spagnola. Ha completato il look con maglione blu, jeans e scarpe comode, stivali firmati Hugo Boss: Leonor ha una sua firma stilistica ben precisa, che si sta evolvendo con il tempo. Anno dopo anno, la Principessa delle Asturie matura, e così i look con lei: più adulti, da futura Regina. La sua ispirazione? Rimane la mamma, Letizia di Spagna. Il maglione in lana blu navy è firmato Yerse – brand spagnolo – e costa 99 euro. Gioielli minimal, discreti, per non dare troppo nell’occhio, come gli orecchini in oro giallo.

La passeggiata si è tenuta sabato 26 ottobre, e la Famiglia Reale spagnola ha visitato alcuni dei monumenti più importanti della città prima di consegnare il Premio “Città Esemplare delle Asturie 2024”: durante l’evento, sia la Principessa Leonor quando il Re Felipe hanno tenuto un discorso.